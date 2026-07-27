У женщины случился аллергический шок от приема БАДов после голодовки
В Находке медики городской больницы спасли пациентку, у которой развился анафилактический шок после приема биологически активной добавки. Женщина поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии: с критически низким артериальным давлением, обширной сыпью, отеком лица, а также жалобами на сильнейшую слабость и приступы удушья, сообщили в пресс-службе приморского медучреждения.
Выяснилось, что незадолго до случившегося она решила оздоровить печень и в течение нескольких дней придерживалась строгого голодания, полностью исключив пищу и воду, после чего приняла широко разрекламированный БАД. Это спровоцировало острый аллергический приступ.
В отделении реанимации врачи оперативно купировали опасное состояние, провели необходимую противошоковую терапию и стабилизировали работу почек. Спустя неделю интенсивного лечения пациентку выписали домой. Теперь ее состояние будет контролировать терапевт по месту жительства.
Ранее в Приморье врачи извлекли куриную кость из лёгких пациента. Подробности в нашем материале.
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