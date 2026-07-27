У женщины случился аллергический шок от приема БАДов после голодовки

27 июля 2026, 13:49

Приморские врачи помогли женщине с аллергическим шоком от приема БАДов

Фото: istockphoto/sudok1

В Находке медики городской больницы спасли пациентку, у которой развился анафилактический шок после приема биологически активной добавки. Женщина поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии: с критически низким артериальным давлением, обширной сыпью, отеком лица, а также жалобами на сильнейшую слабость и приступы удушья, сообщили в пресс-службе приморского медучреждения.