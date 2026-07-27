Россиянин выстрелил в голову знакомому из чужого пистолета

27 июля 2026, 15:13

В Дагестане осудят мужчину, застрелившего знакомого

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Дагестане перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.