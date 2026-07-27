Россиянин выстрелил в голову знакомому из чужого пистолета
В Дагестане перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, в январе 2025 года мужчина на окраине села Новый Фриг нашел нарезной пистолет с патронами, присвоил его и хранил дома. В сентябре в Дербенте между ним и потерпевшим возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры злоумышленник выстрелил ему в голову. Ранение оказалось смертельным.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело за пределы города и захоронил в безлюдной местности. Однако следователи выяснили местонахождение останов, изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства.
Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Материалы расследования уже направили в суд.
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