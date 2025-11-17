«Застрелили тётю. После пыток умерла бабушка»: трагедия в семье Прохора Шаляпина. Понесёт ли преступник наказание?
Российский шоумен Прохор Шаляпин известен своим оптимизмом и стремлением к гедонизму, то есть жизни в удовольствие и без страданий. Однако мало кто знает, что в детстве артисту пришлось пережить алкоголизм отца, его угрозы расправой и арест. Воспитанием мальчика занималась бабушка, однако и её постигла ужасная участь – неизвестные жестоко убили пенсионерку и тётю Шаляпина. Ужасы тех дней он запомнил навсегда.
Семья Прохора Шаляпина
Андрей Захаренков (настоящее имя шоумена) появился на свет 26 ноября 1983 года в Волгограде. Его семья была далека от искусства – отец будущего певца, тоже Андрей Захаренков, работал сталеваром на заводе, а мать, Елена Колесникова, была поваром. Мальчик, вероятно, пошёл бы по стопам родителей и выбрал рабочую профессию, если бы не бабушка, которая разглядела в нём творческие задатки. Именно она привела его в музыкальную школу на отделение народных инструментов, где Андрей учился игре на баяне и занимался вокалом.
Детство Прохора Шаляпина было тяжёлым. Отец злоупотреблял алкоголем и нередко проявлял агрессию. Однажды он чуть не отравил всю семью угарным газом и даже угрожал маленькому сыну ножом. Однако певец убеждён, что пережитые испытания сделали его сильнее.
Когда Захаренков пошёл в школу, у его отца возникли серьёзные проблемы с законом: он начал бросаться с ножом не только на членов семьи, но и на посторонних. Мужчину осудили, а затем отправили в психиатрическую клинику с диагнозом «шизофрения».
Тогда за воспитание мальчика основательно взялась его бабушка. В музыкальной школе Шаляпин показывал хорошие результаты, поэтому семья приняла решение продолжить развивать его творческий путь.
Трагедия – жестокая расправа над бабушкой и тётей шоумена
В 1996 году в семье будущего артиста случилась новая трагедия. Любимая бабушка, 60-летняя Людмила Колесникова, и тётя, 30-летняя Ирина Нетаева, погибли из-за преступников, искавших наживу. Прохору на тот момент было 12 лет, но он до сих пор отчётливо помнит шокирующие события тех дней. К ним в квартиру пришли полицейские, которые сообщили о произошедшем. Будущий артист поспешил в дом, где проживали близкие, и увидел их мёртвыми.
«Я побежал к бабушке, дверь приоткрыта. Захожу, вижу: тётя с простреленной головой и подушкой на голове в коридоре лежит. И бабушка просто в искалеченном, изуродованном виде. Выясняется, что искали деньги. Они открыли сами дверь. Тётя продала квартиру, и по наводке как-то всё произошло... И я не могу понять, за что такая жестокость. Ладно, застрелили, тётя хотя бы не мучилась. Бабушку ножом били, у неё огромное количество ранений в живот. И она умирала в каких-то пытках, муках», – вспоминал Шаляпин в одном из интервью.
Сначала под подозрение попали родители маленького Захаренкова. Однако тогда убийц так и не удалось найти. В 2021 году, спустя четверть века, ситуация прояснилась – 27-летний волгоградский следователь нашёл одного убийцу.
«Трагедия обрела новый поворот. Я вообще поверить не мог, что это возможно. Спустя 25 лет поймали подонка, который это совершил – по отпечаткам пальцев. Причём в этот период он ещё сидел за что-то. Получается, что следователь раскопал архивы. Преступник чистосердечное признание совершил, напарника не сдал. А потом пошёл назад пятками. В итоге дело в суд передано», – отмечал Шаляпин.
Артиста поразило, что юристы обвиняемого просили отпустить его под подписку о невыезде.
«Мне легче станет, когда он получит приговор. Мне важно, чтобы он понёс наказание. Эти люди совершили преднамеренное, зверское убийство. И не факт, что он ещё кого-то не убил. Потому что человек, который убил раз, может убить и два и три», – высказался Прохор в студии телепрограммы «Звёзды сошлись».
Новые подробности дела
17 ноября 2025 года появилась новость, что 52-летний подозреваемый в расправе над родственницами Шаляпина избежал наказания из-за истечения срока давности. Известно, что он был знаком с одной из жертв.
Алексея Лиманского задержали в 2020 году в Подмосковье. На тот момент он уже имел судимости за разбой и кражу. Однако в 2021 году уголовное дело прекратили по той же причине, и мужчина вышел на свободу. Летом 2025 года его приговорили к двум годам условно за хранение наркотиков.