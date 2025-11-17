«Застрелили тётю. После пыток умерла бабушка»: трагедия в семье Прохора Шаляпина. Понесёт ли преступник наказание?

17 ноября 2025, 10:37

Прохор Шаляпин / Андрей Захаренков (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Российский шоумен Прохор Шаляпин известен своим оптимизмом и стремлением к гедонизму, то есть жизни в удовольствие и без страданий. Однако мало кто знает, что в детстве артисту пришлось пережить алкоголизм отца, его угрозы расправой и арест. Воспитанием мальчика занималась бабушка, однако и её постигла ужасная участь – неизвестные жестоко убили пенсионерку и тётю Шаляпина. Ужасы тех дней он запомнил навсегда.





Содержание Семья Прохора Шаляпина Трагедия – жестокая расправа над бабушкой и тётей шоумена Новые подробности дела

Семья Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин / Андрей Захаренков (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Трагедия – жестокая расправа над бабушкой и тётей шоумена

«Я побежал к бабушке, дверь приоткрыта. Захожу, вижу: тётя с простреленной головой и подушкой на голове в коридоре лежит. И бабушка просто в искалеченном, изуродованном виде. Выясняется, что искали деньги. Они открыли сами дверь. Тётя продала квартиру, и по наводке как-то всё произошло... И я не могу понять, за что такая жестокость. Ладно, застрелили, тётя хотя бы не мучилась. Бабушку ножом били, у неё огромное количество ранений в живот. И она умирала в каких-то пытках, муках», – вспоминал Шаляпин в одном из интервью.

«Трагедия обрела новый поворот. Я вообще поверить не мог, что это возможно. Спустя 25 лет поймали подонка, который это совершил – по отпечаткам пальцев. Причём в этот период он ещё сидел за что-то. Получается, что следователь раскопал архивы. Преступник чистосердечное признание совершил, напарника не сдал. А потом пошёл назад пятками. В итоге дело в суд передано», – отмечал Шаляпин.

Прохор Шаляпин / Андрей Захаренков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



«Мне легче станет, когда он получит приговор. Мне важно, чтобы он понёс наказание. Эти люди совершили преднамеренное, зверское убийство. И не факт, что он ещё кого-то не убил. Потому что человек, который убил раз, может убить и два и три», – высказался Прохор в студии телепрограммы «Звёзды сошлись».

Новые подробности дела