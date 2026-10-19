19 октября 2026, 16:06

Фото: iStock/sakhorn38

Российское законодательство не допускает смертную казнь и пожизненное лишение свободы для женщин. Однако за особо тяжкие преступления суды назначают длительные сроки — до 25 лет колонии. Среди осужденных — участницы вооруженных групп, серийные убийцы и фигурантки громких дел о разбоях и убийствах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Вера Зайцева: 20 лет за убийство сына Ирина Гайдамачук: 17 убийств ради 40 тысяч рублей Зарема Мужахоева: теракт, который удалось предотвратить Надежда Савченко: 22 года и последующий обмен «Банда амазонок»: сроки до 25 лет за убийства и разбои

Вера Зайцева: 20 лет за убийство сына

Ирина Гайдамачук: 17 убийств ради 40 тысяч рублей

Фото: iStock/pinglabel

Зарема Мужахоева: теракт, который удалось предотвратить

Надежда Савченко: 22 года и последующий обмен

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

«Банда амазонок»: сроки до 25 лет за убийства и разбои