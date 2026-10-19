Убийства, терроризм и разбои: 7 женщин-преступниц, приговоренных к наибольшим срокам лишения свободы в России
Российское законодательство не допускает смертную казнь и пожизненное лишение свободы для женщин. Однако за особо тяжкие преступления суды назначают длительные сроки — до 25 лет колонии. Среди осужденных — участницы вооруженных групп, серийные убийцы и фигурантки громких дел о разбоях и убийствах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Вера Зайцева: 20 лет за убийство сынаЖительница села Прокудино Аткарского района Саратовской области Вера Зайцева родилась в 1978 году. Следствие установило, что в 2021 году она убила восьмилетнего сына и покушалась на жизнь пятилетней дочери. Суд учел особую жестокость преступлений. Зайцева объясняла свои действия непослушанием детей. 7 октября 2022 года женщину приговорили к 20 годам лишения свободы. После освобождения ее ждет еще два года ограничения свободы. Если срок не сократят, она сможет выйти из колонии не позднее декабря 2041 года, когда ей исполнится 63 года.
Ирина Гайдамачук: 17 убийств ради 40 тысяч рублейИрина Гайдамачук, уроженка Красноуфимска Свердловской области, получила 20 лет колонии за серию нападений на пожилых женщин. По материалам дела, она представлялась сотрудницей социальной службы и приходила в квартиры одиноких пенсионерок. Жертвами стали женщины в возрасте от 61 года до 89 лет. Преступница искала сбережения, которые пенсионерки откладывали на похороны. Общая сумма похищенного составила около 40 тысяч рублей. В июне 2012 года суд признал Гайдамачук виновной в 17 убийствах, одном покушении на убийство и 18 разбойных нападениях. При отсутствии условно-досрочного освобождения срок заканчивается в июне 2030 года. Тогда осужденной исполнится 58 лет.
Зарема Мужахоева: теракт, который удалось предотвратитьЗарема Мужахоева родилась в 1980 году. Летом 2003 года она приехала в Москву вместе с другими смертницами, готовившими взрывы в общественных местах. По версии следствия, 9 июля 2003 года 23-летняя Мужахоева должна была привести в действие взрывное устройство у ресторана на 1-й Тверской-Ямской улице. Сотрудники полиции задержали ее до взрыва. Во время разминирования бомбы погиб сапер — майор ФСБ. 5 апреля 2004 года суд, опираясь на вердикт присяжных, назначил Мужахоевой 20 лет лишения свободы. Она подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении, но суд его отклонил. Официальных сведений о дальнейшей судьбе осужденной в исходных материалах нет.
Надежда Савченко: 22 года и последующий обменНадежду Савченко задержали в 2014 году. Суд счел ее артиллерийской наводчицей. 22 марта 2016 года Савченко получила 22 года лишения свободы. Суд признал ее виновной в пособничестве в убийстве двух и более лиц, совершенном группой общеопасным способом по мотивам политической ненависти. Обвинение связывали с гибелью журналистов ВГТРК. После ее обменяли на двух граждан России, которых удерживали на территории Украины.
«Банда амазонок»: сроки до 25 лет за убийства и разбоиПреступная группа, известная как «банда амазонок», действовала с 2007 по 2013 год. Основные эпизоды произошли в Ростовской области, хотя участники группировки жили в Ставропольском крае/ Организатором следствие называло Инессу Тарвердиеву. В состав банды входили ее дочь Виктория, сожитель Тарвердиевой, его сестра Анастасия Синельник и муж Синельник. Участники нападали на дома и автомобили, совершали разбои и убийства.
Следствие доказало не менее 20 убийств, два покушения на убийство и еще 171 преступный эпизод. По итогам судебных процессов в декабре 2019 года и феврале 2023 года Инесса Тарвердиева и Виктория Тарвердиева получили по 25 лет колонии. Анастасии Синельник суд назначил 24 года лишения свободы. Сожитель Инессы Тарвердиевой погиб при задержании. Еще один участник группы получил 25 лет строгого режима. Согласно исходным материалам, Инесса Тарвердиева сотрудничала со следствием. Если ей не предъявят обвинения по новым эпизодам, она сможет выйти на свободу не позднее сентября 2038 года.