Ребенок выпал из окна в Москве: трагедию предотвратил случайный прохожий
Случайный прохожий поймал маленького мальчика, выпавшего из окна одного из домов на юго-западе Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его информации, мальчик 4-5 лет на вид сидел на подоконнике и в какой-то момент выпал из окна. Мужчина, проходивший мимо, заметил малыша и смог его поймать.
Позднее на место прибыла бригада скорой помощи, которая осмотрела пострадавшего и госпитализировала. Сейчас юный пациент находится под наблюдением врачей, сведений о его состоянии не приводится. Также неизвестно, где в момент ЧП находились родители ребенка.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ одиннадцатиклассница выпала из окна третьего этажа школы. В результате девушка получила травмы различной степени тяжести, и ее экстренно доставили в медучреждение. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
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