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Ребенок выпал из окна в Москве: трагедию предотвратил случайный прохожий

В Москве прохожий поймал выпавшего из окна мальчика
Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Случайный прохожий поймал маленького мальчика, выпавшего из окна одного из домов на юго-западе Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.



По его информации, мальчик 4-5 лет на вид сидел на подоконнике и в какой-то момент выпал из окна. Мужчина, проходивший мимо, заметил малыша и смог его поймать.

Позднее на место прибыла бригада скорой помощи, которая осмотрела пострадавшего и госпитализировала. Сейчас юный пациент находится под наблюдением врачей, сведений о его состоянии не приводится. Также неизвестно, где в момент ЧП находились родители ребенка.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ одиннадцатиклассница выпала из окна третьего этажа школы. В результате девушка получила травмы различной степени тяжести, и ее экстренно доставили в медучреждение. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Лидия Пономарева

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