В Прикамье медведь кинулся на мужчину
В Прикамье медведь кинулся на человека, мужчина отбился
В Верещагинском районе Пермского края медведь напал на местного жителя. Об этом сообщается во «ВКонтакте».
Инцидент произошел в поселке Кукетский. По предварительным данным, хищник набросился на мужчину и нанес ему царапины. При каких обстоятельствах произошло нападение и как пострадавшему удалось отбиться, не уточняется.
После случившегося мужчина обратился за медицинской помощью — врачи сделали ему необходимые уколы. Отмечается, что напавшего на него зверя на протяжении всего лета замечали на территории поселка.
Ранее в Югре полиция застрелила агрессивного медведя. Он проник в дом пенсионерки.
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