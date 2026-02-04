Убийство 20-летней давности раскрыли в Алтайском крае: виновник скрывался под именами мертвых людей, подробности преступления
В Алтайском крае завершили расследование убийства, совершённого более 20 лет назад и долгое время считавшегося нераскрытым. Подстрекатель преступления десятилетиями скрывался под именами умерших людей, однако его нашли и задержали из-за попытки оформить пенсию. Подробности уголовного дела — в материале «Радио 1».
Бытовой конфликт, ставший мотивом убийстваПреступление произошло в 2003 году в городе Горняк Алтайского края. Михаил (имя изменено) проживал в одном доме со своей племянницей и её сожителем Игорем. Между мужчинами регулярно возникали конфликты на почве личной неприязни и бытовых разногласий.
Со временем Михаил принял решение избавиться от Игоря, однако самостоятельно совершать убийство не стал, предпочтя выступить в роли организатора и подстрекателя преступления.
Поездка, ставшая ловушкойВ январе 2003 года Михаил предложил Игорю съездить к знакомым и родственникам, а заодно посмотреть дом для возможной покупки в селе Залесово. В дорогу мужчины отправились на автомобиле «Нива», принадлежащем Михаилу. При этом сам владелец машины водительского удостоверения не имел, поэтому доплачивал водителю.
По прибытии в Залесово мужчины употребляли алкоголь. После этого Игорь отправился к друзьям в село Сосновка Гурьевского района Кемеровской области.
Поиск исполнителя и мотив местиПока Игорь находился у знакомых, Михаил вместе с водителем поехал в Прокопьевск с целью найти человека, готового совершить убийство. Как сообщил в беседе с «КП» старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Алтайскому краю Роман Пешков, подходящую кандидатуру нашли быстро — супруг бывшей подруги Игоря, ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы.
В период его заключения жена сошлась с Игорем, пристрастилась к запрещённым веществам, а позднее покончила с собой. После освобождения мужчина испытывал сильное желание отомстить.
Подготовка преступления и тайник с оружиемСовместно с исполнителем Михаил разработал детальный план убийства. Было подготовлено огнестрельное оружие — обрез, а также транспортное средство.
Оружие закрепили под днищем автомобиля, оборудовав тайник. При возвращении в Сосновку исполнитель спрятался в багажнике с обрезом. Согласно плану, мужчины должны были забрать ничего не подозревающего Игоря и по дороге в Алтайский край, в безлюдном месте, расправиться с ним.
Убийство на мосту в Залесовском районеВ Залесовском районе автомобиль остановился на мосту под предлогом неисправности. В этот момент Михаил выпустил исполнителя из багажника. Тот произвёл два выстрела из обреза в Игоря. После убийства тело потерпевшего сбросили с моста.
Тело Игоря было обнаружено спустя несколько дней. Исполнителя и водителя задержали в кратчайшие сроки. К настоящему времени оба уже отбыли наказание. Исполнитель приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство. Водитель получил условный срок по статье 316 УК РФ — укрывательство преступления.
Организатор преступления, Михаил, сумел скрыться и на протяжении многих лет находился в розыске.
Жизнь под чужими именамиЗадержать Михаила удалось лишь в апреле 2025 года. На тот момент ему исполнилось 72 года. Как установило следствие, с 2003 по 2022 годы он скрывался, используя паспорт человека, умершего ещё в 1995 году.
Мужчина проживал на территории Алтайского края и Кемеровской области. В 2022 году его задержали сотрудники полиции при попытке сбыта 7,5 грамма наркотических веществ в особо крупном размере. Учитывая возраст, Михаила отпустили под подписку о невыезде, однако он вновь скрылся.
Новый паспорт и возвращение в ГорнякПочти два года Михаил проживал в Горняке уже под другим паспортом, также оформленным на умершего человека. На вопрос о происхождении документов он утверждал, что «нашёл» их. Обстоятельства получения поддельных документов продолжают выясняться.
Решающим фактором в задержании стало желание Михаила получать пенсию. Он начал пользоваться банковской картой, оформленной на его настоящее имя, и регулярно приходил за деньгами в почтовое отделение. Сотрудники полиции установили этот факт, проверили записи с камер видеонаблюдения и подтвердили, что пенсионер является тем самым подстрекателем убийства 2003 года. После этого мужчину задержали по месту жительства.
Обвинения и возможное наказаниеМихаилу предъявлены обвинения по ч.ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, совершённое в форме подстрекательства и пособничества, а также по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
По первой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, по второй — до 20 лет. Окончательный срок будет определён судом путём сложения наказаний. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю, следствием была проведена масштабная и кропотливая работа. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.