В Красноярском крае девочка после конфликта с учителем напала на сверстницу
В Красноярском крае произошел тревожный случай. Девочка, не справившись с эмоциями после конфликта с учителем, атаковала свою сверстницу ножом. Об этом пишет РИА Новости.
Всё произошло в одной из местных школ. Ссора между ученицей и педагогом стала причиной агрессивного поведения. Правоохранители быстро отреагировали на инцидент. Они возбудили два уголовных дела.
