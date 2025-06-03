03 июня 2025, 13:37

Кристина Белая (фото: Instagram* / kris.sd3)

Недавно стало известно о гибели 24-летней Кристины Белой, бывшей участницы реалити-проекта «Дом-2». Трагедия случилась в её родном городе Карталы Челябинской области. Информация о смерти девушки была опубликована в официальной группе города в социальных сетях. Подробнее о произошедшем расскажет «Радио 1».





Содержание Причина смерти Кристины Белой В сети распространяются неподтверждённые версии Последние дни жизни Кристины Белой Кто такая Кристина Белая

Причина смерти Кристины Белой

«Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В сети распространяются неподтверждённые версии

«Я на данный момент услышала очень много версий, которые очень и очень далеки от правды. С Кристиной произошел несчастный случай», — подчеркнула она.

Последние дни жизни Кристины Белой

Кристина Белая (фото: Instagram* / kris.sd3)



«Я встретила человека до кастинга. На проекте не испытала тех чувств, что ждали меня вне его», — говорила она.

Кто такая Кристина Белая