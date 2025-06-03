«Я встретила человека»: как на самом деле погибла 24-летняя участница «Дома-2» Кристина Белая и кого подозревают в ее смерти
Недавно стало известно о гибели 24-летней Кристины Белой, бывшей участницы реалити-проекта «Дом-2». Трагедия случилась в её родном городе Карталы Челябинской области. Информация о смерти девушки была опубликована в официальной группе города в социальных сетях. Подробнее о произошедшем расскажет «Радио 1».
Причина смерти Кристины БелойПо предварительным данным, Кристина поскользнулась в ванной комнате и ударилась головой. Полученные травмы оказались смертельными. Тело девушки обнаружили 30 мая около 22:00. Как сообщил её молодой человек, конструкция ванны частично обрушилась в момент, когда она выходила из неё, что и привело к падению.
Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту гибели. На данный момент признаков криминального характера в произошедшем не выявлено.
«Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
В сети распространяются неподтверждённые версииНесмотря на официальные заявления, в интернете распространяются различные слухи, включая версии о возможном убийстве. Некоторые пользователи утверждали, что Кристину мог убить молодой человек. Однако эти сведения не подтверждены.
Подруга погибшей Яна Яхина публично опровергла домыслы.
«Я на данный момент услышала очень много версий, которые очень и очень далеки от правды. С Кристиной произошел несчастный случай», — подчеркнула она.
Последние дни жизни Кристины БелойКристина вернулась в Карталы всего за несколько дней до трагедии. До этого она находилась в Таиланде вместе с 39-летним возлюбленным — мужчиной, ради которого она покинула проект «Дом-2». С ним она начала отношения до участия в шоу.
«Я встретила человека до кастинга. На проекте не испытала тех чувств, что ждали меня вне его», — говорила она.
Кто такая Кристина БелаяДо участия в шоу Кристина Белая жила насыщенной жизнью. Она окончила Челябинский педагогический колледж, мечтала стать учителем, занималась лёгкой атлетикой и танцами, выступала на спортивных олимпиадах.
Кроме того, она успела поработать няней, поваром, хостес в ночном клубе и даже организовала женский клуб. В последнее время развивала себя как модель и блогер.
Прощание с Кристиной Белой состоится 4 июня в 11:00 в городе Карталы.