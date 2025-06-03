«Просто хотел увидеть бабушку»: родственники Федора Шаляпина назвали Прохора аферистом

03 июня 2025, 12:25

Родственники Федора Шаляпина назвали Прохора аферистом и запретили приезжать

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Родственники певца Федора Шаляпина назвали Прохора Шаляпина аферистом и запретили приезжать. Об этом выпускник «Фабрики звезд» рассказал в «ШОРТС ШОУ!».





По словам Прохора, он хотел увидеть дочь Федора Шаляпина и для этого прилетел в Италию. Однако родня женщины не впустила его к ней, посчитав, что Прохор хочет заполучить недвижимость обманным путем. Артист подчеркнул, что сама женщина поверила, что Прохор является пра-правнуком брата Федора Шаляпина.





«Она ждала меня в гости, но не допустили. Все решили, что я корыстный, и совершенно не поняли, что я просто хотел увидеть бабушку. Обнять ее и сфотографироваться», — пояснил Прохор Шаляпин.

