Отец Децла Александр Толмацкий раскрыл свои расходы

03 июня 2025, 12:44

Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что тратится на все подряд

Александр Толмацкий (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Продюсер Александр Толмацкий рассказал порталу Леди Mail, что не любит экономить и вместе с тем считает себя крайне расточительным. По его словам, он тратится «на все подряд».







«Трачу на все подряд. Я не могу зайти с дочкой в магазин, чтобы выйти оттуда с пустыми руками или маленьким пакетом — обязательно наберем всего и сразу. Мы любим ходить по ресторанам, вкусно есть», — пояснил отец Децла.

«Куплю жене новую машину», — рассказал Александр.

