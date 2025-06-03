Отец Децла Александр Толмацкий раскрыл свои расходы

Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что тратится на все подряд
Александр Толмацкий (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Продюсер Александр Толмацкий рассказал порталу Леди Mail, что не любит экономить и вместе с тем считает себя крайне расточительным. По его словам, он тратится «на все подряд».



«Трачу на все подряд. Я не могу зайти с дочкой в магазин, чтобы выйти оттуда с пустыми руками или маленьким пакетом — обязательно наберем всего и сразу. Мы любим ходить по ресторанам, вкусно есть», — пояснил отец Децла.
Он добавил, что следит за выключенным в доме светом и за расходом воды. Толмацкий участвует в шоу «Мастер игры», возможный выигрыш в десять миллионов рублей мужчина хочет потратить на автомобиль.

«Куплю жене новую машину», — рассказал Александр.
Раньше у Толмацкого был ресторанный бизнес, но сейчас он хочет заниматься только музыкой. Собеседник заключил, что продюсирует молодых исполнителей, но имена не назвал.
Никита Кротов

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