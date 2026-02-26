Убийство пятилетнего ребенка в Новосибирске: отчим забил девочку до смерти, а затем обвинил ее шестилетнего брата. Подробности трагедии

26 февраля 2026, 04:10

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Трагедия, произошедшая 1 декабря 2019 года в Новосибирске, до сих пор вызывает шок у местных жителей. В одной из многоэтажек города 38-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил до смерти пятилетнюю падчерицу. Позднее он попытался переложить ответственность за убийство на ее шестилетнего брата — единственного выжившего свидетеля произошедшего. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».





Содержание Воскресный вечер, который закончился смертью Звонок в полицию: «Нашел ее мертвой» «Таких нужно изолировать»: что говорили соседи Дети не могли позвать на помощь Попытка обвинить семилетнего мальчика Судьба выжившего ребенка

Воскресный вечер, который закончился смертью

«Их отчим пил. Избивал их весь день. Объяснил, что бил в воспитательных целях», — сказал источник.

Звонок в полицию: «Нашел ее мертвой»

Фото: istockphoto / eranicle

«Таких нужно изолировать»: что говорили соседи

«У них семья была: мама Валентина и два брата, один утонул, второй — вот этот Максим. Что он только не вытворял. В подъезде бабушка жила на 9 этаже, так он к ней залез, обчистил квартиру, она, бедная, испуганная была. Таких людей, как Максим, надо закрывать на пожизненное. А он на воле гулял. В итоге загубил ребенка», — поделилась женщина.

Дети не могли позвать на помощь

Фото: istockphoto / mactrunk

«Дети — немые, не разговаривают вообще, к тому же у них задержка психического развития. Они не могли кричать, даже представить страшно этот безмолвный кошмар, который пережил семилетний мальчик», — рассказала она в беседе КП-Новосибирск.

Попытка обвинить семилетнего мальчика

Фото: istockphoto / Yulia Romashko

«Максим изменил показания, пока сидел в СИЗО, и прокурор вернул дело следователю. Тогда начались очные ставки. Не хочу описывать все грязные подробности убийства. Я человек набожный и после такого две недели болела. Максим стал отрицать вину — говорит, что все сделал мальчик, которому семь лет», — рассказала свидетельница.

Судьба выжившего ребенка

«У нас дом-малосемейка, жильцы и участковые меняются. Только пенсионерки остались следить за порядком, но не уследили. До сих пор совесть тревожит, ведь был шанс спасти детей, хотя опеку мы предупреждали», — говорила Петрова.