Убийство пятилетнего ребенка в Новосибирске: отчим забил девочку до смерти, а затем обвинил ее шестилетнего брата. Подробности трагедии
Трагедия, произошедшая 1 декабря 2019 года в Новосибирске, до сих пор вызывает шок у местных жителей. В одной из многоэтажек города 38-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил до смерти пятилетнюю падчерицу. Позднее он попытался переложить ответственность за убийство на ее шестилетнего брата — единственного выжившего свидетеля произошедшего. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».
Воскресный вечер, который закончился смертьюВ тот вечер в квартире неблагополучной семьи, по словам соседей, все происходило по привычному сценарию. 38-летний Максим Н. был пьян. Повод для агрессии нашелся быстро: пятилетняя девочка отказалась читать книгу и он решил ее наказать.
«Их отчим пил. Избивал их весь день. Объяснил, что бил в воспитательных целях», — сказал источник.Все происходило на глазах ее семилетнего брата. Мальчик стал очевидцем убийства. Более того, по данным источников, в тот день отчим избивал обоих детей. Позже на теле мальчика зафиксировали многочисленные синяки и ссадины.
Звонок в полицию: «Нашел ее мертвой»Сообщение о гибели ребенка поступило в дежурную часть около 23:30. Позвонил сам Максим Н. Он заявил, что обнаружил падчерицу без признаков жизни в квартире.
Прибывшие на место сотрудники полиции увидели пьяного мужчину и тело пятилетней девочки, покрытое гематомами и ссадинами. В ходе проверки выяснилось, что мать детей в тот момент находилась в больнице с диагнозом «туберкулез», поэтому она не смогла защитить сына и дочь. Дети остались на попечении сожителя матери, который не являлся их биологическим отцом.
«Таких нужно изолировать»: что говорили соседиДля жителей дома новость о задержании Максима Н. не стала неожиданностью. По словам соседей, они давно его опасались, так как знали его криминальное прошлое. Он не работал, злоупотреблял алкоголем, имел долги по коммунальным платежам, а его данные находились в базе судебных приставов.
Одна из соседок рассказала, что мужчина вырос в неблагополучной семье. По ее словам, один из его братьев погиб, сам Максим ранее попадал в криминальные истории.
«У них семья была: мама Валентина и два брата, один утонул, второй — вот этот Максим. Что он только не вытворял. В подъезде бабушка жила на 9 этаже, так он к ней залез, обчистил квартиру, она, бедная, испуганная была. Таких людей, как Максим, надо закрывать на пожизненное. А он на воле гулял. В итоге загубил ребенка», — поделилась женщина.Жильцы утверждали, что знали о происходящем в квартире. Они видели пьяного отчима и замкнутых детей, однако не могли ничего сделать.
Дети не могли позвать на помощьПосле задержания вскрылась еще одна серьезная деталь. Оба ребенка не разговаривали и имели особенности развития. По словам соседей, дети были немыми и физически не могли крикнуть или обратиться за помощью.
Одна из жительниц дома, которая первой пришла на помощь выжившему мальчику, рассказала, что ребенок молчал все время, пока велись следственные действия. Женщина забрала его к себе, помыла и накормила.
«Дети — немые, не разговаривают вообще, к тому же у них задержка психического развития. Они не могли кричать, даже представить страшно этот безмолвный кошмар, который пережил семилетний мальчик», — рассказала она в беседе КП-Новосибирск.Соседи утверждают, что неоднократно обращались в органы опеки и попечительства с просьбой проверить семью. Люди замечали, что мужчина злоупотребляет алкоголем, а дети выглядят замкнутыми и запуганными.
Однако, по словам жильцов, реакции не последовало. В ответ на обращения представители опеки якобы заявили: «Вы знаете, сколько у нас таких семей?»
Попытка обвинить семилетнего мальчикаКазалось, обстоятельства преступления очевидны. Однако в ходе следствия ситуация получила новый поворот. Находясь в следственном изоляторе, Максим Н. изменил показания. По информации свидетельницы по делу Георгины Петровой (имя изменено), мужчина попытался заявить, что смертельные травмы девочке нанес ее семилетний брат.
Эта версия прозвучала во время очной ставки. По словам Петровой, дело даже возвращали следователю после изменения показаний. Женщина признавалась, что услышанные детали настолько потрясли ее, что она тяжело переживала происходящее.
«Максим изменил показания, пока сидел в СИЗО, и прокурор вернул дело следователю. Тогда начались очные ставки. Не хочу описывать все грязные подробности убийства. Я человек набожный и после такого две недели болела. Максим стал отрицать вину — говорит, что все сделал мальчик, которому семь лет», — рассказала свидетельница.Факт того, что взрослый мужчина пытался переложить ответственность за убийство на ребенка, который не мог говорить и защищать себя, вызвал у свидетелей особое возмущение.
Судьба выжившего ребенкаПосле гибели сестры жизнь мальчика изменилась кардинально. Первое время он находился под опекой соседки, затем его направили в реабилитационный центр.
С ребенком начали работать специалисты, в том числе логопеды. По словам свидетелей, мальчик ранее не посещал детский сад из-за проблем с речью. Его сестра ходила в дошкольное учреждение, пока мать занималась братом дома.
«У нас дом-малосемейка, жильцы и участковые меняются. Только пенсионерки остались следить за порядком, но не уследили. До сих пор совесть тревожит, ведь был шанс спасти детей, хотя опеку мы предупреждали», — говорила Петрова.Расследование убийства пятилетней девочки в Новосибирске было взято под личный контроль уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Общественность ожидала сурового судебного решения в отношении Максима Н. Однако информации о том, каким оказался итоговый приговор, в публичном пространстве не появилось. Адвокат преступника подчеркивал, что если его вину докажут, то ему дадут пожизненное.