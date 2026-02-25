В Шатуре росгвардейцы задержали пьяного рецидивиста, ударившего ножом мужчину
Фото: ГУ Росгвардии по МО
Рецидивист с ножом напал на посетителя одного из развлекательных заведений в Шатуре. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ГУ Росгвардии.
Сигнал «Тревога» поступил с охраняемого объекта на улице Энергетиков. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом в грудь. Злоумышленник, находившийся в состоянии опьянения, попытался скрыться, но не смог — на выходе из здания его ждали сотрудники ведомства.
Они задержали подозреваемого, которым оказался 25-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Молодого человека передали полиции, возбудив в отношении него уголовное дело. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы пресекли пьяный дебош в торговом центре на востоке Москвы.
