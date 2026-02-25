Достижения.рф

Имевшая доступ к гостайне главврач псковской больницы получила 720 тыс рублей

Фото: iStock/fotoember

В Псковской области арестована главный врач областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. Её обвиняют в превышении должностных полномочий.



Как сообщает Telegram-канал Baza, в период руководства медучреждением она вносила в документацию сведения о применении дорогостоящих препаратов, что привело к незаконному перечислению больнице около 200 миллионов рублей. С 2022 по 2024 год Повторейко также получила выплаты на сумму около 720 тысяч рублей от частных иностранных фармкомпаний и их российских подразделений, среди которых упоминаются Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Boehringer Ingelheim.

Кроме того, главврач была оформлена сразу на несколько врачебных ставок — терапевта, пульмонолога и инфекциониста, что увеличивало её ежемесячный доход до 160–180 тысяч рублей. В настоящее время Повторейко находится под стражей, расследование продолжается.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0