Имевшая доступ к гостайне главврач псковской больницы получила 720 тыс рублей
В Псковской области арестована главный врач областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. Её обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в период руководства медучреждением она вносила в документацию сведения о применении дорогостоящих препаратов, что привело к незаконному перечислению больнице около 200 миллионов рублей. С 2022 по 2024 год Повторейко также получила выплаты на сумму около 720 тысяч рублей от частных иностранных фармкомпаний и их российских подразделений, среди которых упоминаются Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Boehringer Ingelheim.
Кроме того, главврач была оформлена сразу на несколько врачебных ставок — терапевта, пульмонолога и инфекциониста, что увеличивало её ежемесячный доход до 160–180 тысяч рублей. В настоящее время Повторейко находится под стражей, расследование продолжается.
