Вышедшую за покупками женщину нашли живой спустя почти четверть века

25 февраля 2026, 13:31

В США вышедшую за покупками женщину нашли живой через 24 года

Фото: istockphoto/dominikherz

Женщину из США, пропавшую 24 года назад после похода в магазин, нашли живой. Об этом пишет The Independent.





Мишель Хандли Смит исчезла в декабре 2001 года. 38-летняя американка поехала за рождественскими покупками и не вернулась домой. Ее муж, оставшийся с тремя детьми, сообщил о пропаже в полицию. К поискам подключались ФБР и местные службы, однако на протяжении многих лет результатов не было.



Новый поворот в деле произошел в начале 2026 года, когда детективы округа Рокингем получили свежие сведения и смогли установить, где находится Смит. Власти сообщили, что сейчас ей 62 года, она жива и в безопасности. При этом правоохранители не раскрывают, где она находилась все это время, и отмечают, что выдвигать обвинения не планируют. Обстоятельства исчезновения и причины, по которым женщина более двух десятилетий не выходила на связь, пока также не комментируются.



Дочь Смит, которая вела страницу в соцсетях, посвященную поискам матери, призналась, что новость вызвала у нее смешанные чувства. Она также подчеркнула, что слухи о возможной причастности отца не соответствуют действительности. По ее словам, в браке были трудности, но исчезновение матери связывалось не только с этим.





«Я в восторге, я в ярости, у меня разбито сердце. Буду ли я строить отношения с мамой? Честно, я не знаю», - написала она.