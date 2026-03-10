Убийство в Железногорске: 21-летний мужчина жестоко расправился с семьей. Как голоса в голове заставили его зарезать бабушку и брата?
В начале апреля 2025 года Курскую область потрясла новость о жестоком двойном убийстве. В одной из квартир города Железногорска были найдены тела 72-летней женщины и ее девятилетнего внука Паши. Подозреваемый появился практически сразу. В полицию с явкой с повинной пришел 21-летний Владислав Витюк — родной внук погибшей пенсионерки и двоюродный брат убитого ребенка. Расследование и судебное разбирательство заняли несколько месяцев. Финальная точка в резонансном деле была поставлена только в сентябре 2025 года, когда суд огласил приговор. Подробнее — в материале «Радио 1».
«Я не могу это контролировать»: что произошло?Следствие и суд установили, что трагедия произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля 2025 года. Владислав Витюк находился в квартире, где проживал вместе с бабушкой и младшим братом. Известно, что родственница начала упрекать внука в том, что он не работает и живет на ее пенсию, что не понравилось Владиславу. В какой-то момент молодой человек взял нож и напал на обоих.
Уже на ранней стадии следствия, когда рассматривался вопрос о мере пресечения, он пытался объяснить произошедшее проблемами с психическим состоянием. Он утверждал, что не способен полностью контролировать свои импульсы.
«Зачастую со мной происходят такие вещи, которые я не могу контролировать. Психиатр прописывал таблетки, но они не особо помогали», — рассказывал он.По информации, озвученной в суде, Владислав вырос в полной семье, которая со стороны выглядела благополучной. В детстве он активно занимался самбо, принимал участие в соревнованиях и показывал хорошие спортивные результаты.
Однако незадолго до трагических событий в его жизни произошли серьезные изменения. Молодой человек потерял работу и расстался с девушкой. Его бывшая подруга в ходе судебного процесса рассказала, что примерно за полгода до убийства поведение Владислава резко изменилось. Он уволился по собственной инициативе и стал вести себя так, что это вызывало тревогу у близких.
«Он бросил работу. Сам понимал, что с ним что-то не так. Пошел к психиатру, но я не знаю, о чем они там говорили. Он ничего не рассказывал», — пояснила девушка.Как следует из материалов дела, врач не услышал от пациента четко сформулированных жалоб. Специалист дал рекомендации и назначил лечение, однако, по всей видимости, Владислав их не выполнил.
Следствие полагает, что непосредственным поводом для конфликта стал бытовой спор. Пожилая женщина была недовольна тем, что внук перестал работать и, по ее мнению, не вел нормальный образ жизни. Она неоднократно делала ему замечания.
«Голоса в голове»В ходе судебного процесса потерпевшей стороной была признана тетя Владислава — сестра его матери. Подсудимый эмоционально отреагировал на это решение и выразил несогласие.
«Я не понимаю, где сейчас моя семья, и какое отношение эти люди имеют к этому суду. Я не согласен с тем, что она признана потерпевшей по делу», — заявил он в зале суда.При этом он полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Родственница преступника рассказала о судьбе погибшего мальчика: его отец умер, а мать лишили родительских прав. Поэтому воспитанием девятилетнего Паши занималась исключительно его бабушка, чья квартира стала для ребенка единственным домом.
Важные показания дала и мать Владислава. Она рассказала, что тревожные изменения в поведении сына начались задолго до трагедии. По словам женщины, он жаловался на галлюцинации и говорил о голосах, которые слышит.
«Он начал себя странно вести еще за полгода до этого. Его обследовали, выписали таблетки. Он все время жаловался на голоса в голове. Это все из-за них. А за неделю до этого кошмара он на меня напал, сильно побил», — рассказала она.
«Бабушка кричала: "Помогите!"»: что происходило в квартире во время убийстваНа судебных заседаниях Владислав Витюк подробно отвечал на вопросы суда, обвинения и адвоката. Он описал, как развивались события в ночь преступления.
По словам подсудимого, во время нападения бабушка активно сопротивлялась и звала на помощь. Ее крики разбудили мальчика, который выбежал из комнаты и попытался встать между ними.
«Кричала "Помогите!" Я остановился, но потом прибежал Паша и встал между нами», — рассказал он.В итоге мальчик получил несколько ударов ножом в грудь. После того как родственники умерли, Витюк завернул нож в платок, вышел на улицу и отмыл руки от крови в луже, после чего вызвал полицию.
В ходе разбирательства он уверенно опознал инструмент, которым убивал, и носовой платок, найденный на месте преступления. Как выяснилось во время допроса, перед нападением подсудимый обмотал рукоятку ножа тканью. Он пояснил, что сделал это для того, чтобы рука не скользила.
Приговор по делу о двойном убийстве в ЖелезногорскеОсенью 2025 года Железногорский городской суд огласил приговор по резонансному делу. Владиславу Витюку предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Государственный обвинитель и представитель потерпевшей стороны настаивали на максимально строгом наказании и просили назначить подсудимому пожизненное лишение свободы. Однако суд принял иное решение.
Владислав Витюк был признан виновным по всем пунктам предъявленного обвинения. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения осужденному будет назначено дополнительное ограничение свободы сроком на полтора года.