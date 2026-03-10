Убийство в Железногорске: 21-летний мужчина жестоко расправился с семьей. Как голоса в голове заставили его зарезать бабушку и брата?

10 марта 2026, 13:13

Фото: istockphoto / tiero

В начале апреля 2025 года Курскую область потрясла новость о жестоком двойном убийстве. В одной из квартир города Железногорска были найдены тела 72-летней женщины и ее девятилетнего внука Паши. Подозреваемый появился практически сразу. В полицию с явкой с повинной пришел 21-летний Владислав Витюк — родной внук погибшей пенсионерки и двоюродный брат убитого ребенка. Расследование и судебное разбирательство заняли несколько месяцев. Финальная точка в резонансном деле была поставлена только в сентябре 2025 года, когда суд огласил приговор. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание «Я не могу это контролировать»: что произошло? «Голоса в голове» «Бабушка кричала: "Помогите!"»: что происходило в квартире во время убийства Приговор по делу о двойном убийстве в Железногорске

«Я не могу это контролировать»: что произошло?

«Зачастую со мной происходят такие вещи, которые я не могу контролировать. Психиатр прописывал таблетки, но они не особо помогали», — рассказывал он.

«Он бросил работу. Сам понимал, что с ним что-то не так. Пошел к психиатру, но я не знаю, о чем они там говорили. Он ничего не рассказывал», — пояснила девушка.

«Голоса в голове»

«Я не понимаю, где сейчас моя семья, и какое отношение эти люди имеют к этому суду. Я не согласен с тем, что она признана потерпевшей по делу», — заявил он в зале суда.

Фото: istockphoto / mactrunk

«Он начал себя странно вести еще за полгода до этого. Его обследовали, выписали таблетки. Он все время жаловался на голоса в голове. Это все из-за них. А за неделю до этого кошмара он на меня напал, сильно побил», — рассказала она.



«Бабушка кричала: "Помогите!"»: что происходило в квартире во время убийства

«Кричала "Помогите!" Я остановился, но потом прибежал Паша и встал между нами», — рассказал он.

Приговор по делу о двойном убийстве в Железногорске