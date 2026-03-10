Достижения.рф

Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани

Пассажир на рейсе Омск-Москва вызвал экстренную посадку в Казани
Фото: iStock/OceanFishing

Самолет, летевший из Омска в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом пишет РИА Новости.



Представитель международного аэропорта «Казань» сообщил, что инцидент произошел 10 марта в 04:34 по московскому времени. Пострадавшего госпитализировали. После дозаправки в 05:26 воздушное судно продолжило путь в столицу.

