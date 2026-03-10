Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани
Самолет, летевший из Омска в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель международного аэропорта «Казань» сообщил, что инцидент произошел 10 марта в 04:34 по московскому времени. Пострадавшего госпитализировали. После дозаправки в 05:26 воздушное судно продолжило путь в столицу.
Ранее стало известно, что во Владивостоке 37‑летний водитель автомобиля Toyota Corona сбил пенсионера.
До этого в Металлострое (Колпинский район Петербурга) 11-летний мальчик пострадал в ДТП. Авария произошла 9 марта на улице Полевой. По предварительным данным, ребёнка сбил Hyundai Solaris.
Читайте также: