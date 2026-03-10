В Якутии осудили отца и сына за использование рабского труда
Суд в Нюрбинском районе признал двух местных жителей виновными в использовании рабского труда и приговорил их к реальным срокам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Индивидуальный предприниматель получил три года и два месяца колонии общего режима. Его отец приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Осуждённых взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
По версии следствия, с марта по апрель 2025 года мужчины удерживали и принуждали к работе двух жителей 1971 и 1994 годов рождения. Потерпевших заставляли бесплатно трудиться на ферме, ухаживая за скотом.
Один из мужчин, страдающий тяжёлым психическим расстройством, содержался в неотапливаемой бане и коровнике, непригодных для проживания. Чтобы заставить его работать, его систематически избивали руками, ногами, верёвкой и резиновой палкой, а также приковывали наручниками и цепью к стойлу.
В результате побоев у потерпевшего диагностировали множественные переломы рёбер и грудины, а также другие травмы средней тяжести. Второй мужчина также подвергался насилию, психологическому давлению и угрозам расправой.
О произошедшем стало известно после того, как одному из пострадавших удалось сбежать с территории фермерского хозяйства и обратиться за помощью. Дело расследовали в Следственном комитете России.
Читайте также: