Готовность капремонта школы в серпуховском селе Липицы превысила 25%

10 марта 2026, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы в селе Липицы округа Серпухов, расположенное на площади 178 Авиаполка, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Капремонт ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.





«Сейчас на объекте продолжаются демонтажные, отделочные и общестроительные работы, а также монтаж инженерных сетей. Началось обустройство фасада. На площадке заняты 35 человек», — говорится в сообщении.