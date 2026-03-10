Готовность капремонта школы в серпуховском селе Липицы превысила 25%
Здание школы в селе Липицы округа Серпухов, расположенное на площади 178 Авиаполка, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Капремонт ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт регионального бюджета.
«Сейчас на объекте продолжаются демонтажные, отделочные и общестроительные работы, а также монтаж инженерных сетей. Началось обустройство фасада. На площадке заняты 35 человек», — говорится в сообщении.Общая площадь школы составляет более 3 200 квадратных метров. Здесь отремонтируют крышу, фасад и входную группу, обновят системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, заменят электропроводку, сантехнику, двери, окна, проведут отделку помещений и установят новое оборудование и мебель.
Ремонт должны завершить к 1 сентября текущего года.