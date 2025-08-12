Убил 12 девушек и повторил путь Чикатило: как «Липецкий душитель» умер от безысходности
В 2018 году в Липецке скончался Евгений Ситников — бывший начальник отдела уголовного розыска городского УМВД. Именно он руководил расследованием громкого дела серийного убийцы Анатолия Седых, которого прозвали «липецкий душитель» и «липецкий Чикатило».
Последнее интервью Ситников дал осенью 2018 года корреспондентам «КП-Липецк» — как раз в год, когда исполнилось 20 лет с момента первого преступления Седых. В беседе он раскрыл неизвестные подробности следствия, рассказал, как по крупицам собирали улики и почему убийцу не удавалось поймать целое десятилетие. Подробнее о маньяке, расскажет «Радио 1».
Первое убийство и начало расследованияВ сентябре 1998 года на окраине Липецка в лесополосе отдыхающие обнаружили тело молодой женщины. Её изнасиловали и задушили. Тогда никто не знал, что это станет началом серии из 12 убийств. Через два месяца в пригороде нашли еще одну жертву. На первый взгляд, случаи были несвязаны, однако следователи сразу заподозрили серийного преступника.
По словам Ситникова, опыт в расследовании подобных дел у липецких оперативников уже был: в середине 1990-х в районе ЛТЗ действовал другой насильник и убийца. Именно этот опыт помог выявить признаки серийности уже на втором убийстве.
«До первой жертвы Седых в середине 90-х, когда я работал оперуполномоченным по особо важным делам отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска, в Липецке орудовал еще один серийный убийца. Тот грабил и насиловал женщин в районе ЛТЗ, двоих убил. Именно по примеру того расследования нам удалось выявить признаки серийности уже на второй жертве Анатолия Седых. То есть у нас был опыт работы с серийными преступлениями», — вспоминал Ситников.
Выжившие жертвы и первые зацепкиКак выяснилось, Седых насиловал жертв особым, извращённым способом — эта деталь стала важной для составления психологического портрета. Предполагалось, что преступник — физически крепкий мужчина средних лет.
Две женщины сумели выжить и дали показания. Обе были в состоянии алкогольного опьянения и не смогли чётко описать нападавшего. Первая в 1999 году рассказала, что поймала попутку и очнулась в лесу без одежды, со следами насилия. Нападавший пытался задушить ее, но решил, что она мертва. Девушка упомянула о светлой «шестерке» и примерно описала водителя, но показания были неточными.
Вторая выжившая поехала в лес по собственной воле. Она также не смогла четко описать машину или внешность преступника.
Все жертвы были моложе 28 лет, но различались по внешности, характеру и социальному положению. Это усложняло поиск — убийцу не привлекал определенный тип женщин.
Первая ошибка и упущенный шанс в 2000 годуВ ноябре 2000-го сотрудники рыбнадзора случайно остановили машину Седых у реки в районе Троицкого моста. В багажнике была женская шуба. Мужчина объяснил, что вещь принадлежит его жене, и его отпустили. Позднее в том же месте нашли тело убитой женщины.
Это был первый раз, когда Седых попал в поле зрения милиции. Его проверили, но доказательств не нашли.
«Они общались не больше двух минут. Именно рыбинспекторы дали первые показания по машине, что она была не светлая, а "то ли синяя, то ли зеленая". Но номера не запомнили. В Липецке таких машин было более 3500 и мы проверили все, это не считая перекрашенные. Предъявить никому ничего не смогли, в том числе и Анатолию Седых. Его проверили и отпустили», — рассказывал Ситников.
Операция «Лесополоса»Для расследования была создана спецгруппа из опытных сотрудников и экспертов. Операция получила то же название, что и в деле Чикатило — «Лесополоса». Следователи сотрудничали с центральным аппаратом МВД, НИИ МВД, изучали аналогичные преступления в других регионах.
Проверяли тысячи автомобилей, перекрывали дороги, дежурили в лесах и у ночных заведений, привлекали гадалок и экстрасенсов, объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей. Также проводились проверки видеопрокатов, чтобы выявить людей с извращенными сексуальными интересами, совпадающими с почерком убийцы.
Ошибочный подозреваемый и чутье оперативникаВ начале 2000-х милиция вышла на мужчину, подходившего под описание подозреваемого. У него была «шестерка», он вел распутный образ жизни и имел извращенные наклонности. Однако Ситников был уверен, что это не он: подозреваемый вел себя открыто и честно, в отличие от настоящего убийцы. В итоге он настоял на его освобождении. Это уберегло невиновного от ошибки правосудия.
Второе попадание Седых в поле зрения следствияВ 2005 году его доставили в отдел по косвенным уликам. По воспоминаниям бывшего оперативника, «липецкий Чикатило» умело лгал и мастерски симулировал болезни. С виду это был полный, не слишком здоровый, глубоко верующий мужчина, примерный семьянин, никогда не обижавший жену и двоих детей — сына и дочь.
В разговоре он жаловался на высокое давление, тяжело дышал, просил лекарства, называл себя «старым больным человеком. С теплом упоминал супругу и детей, рассказывал о друзьях, помощи соседям, увлечении лыжами и спортивных наградах.
На тот момент Седых ещё не знал, что является одним из ключевых подозреваемых в серии убийств и изнасилований. Его приглашали в милицию под различными предлогами, внимательно наблюдая за поведением. Однако ни одна из выживших жертв не смогла опознать его при свете, и мужчину пришлось отпустить.
«Седых в определенных кругах проговорился о своем отношении к женщинам, и нам стало об этом известно. Все сказать я не могу», — вспоминал опер.Однако прямых доказательств тогда не было, и его отпустили.
Телефон жертвы и решающая уликаЛетом 2008 года неожиданно «ожил» телефон одной из жертв — его включил сын Анатолия Седых, находясь в гараже отца. Это стало поводом для обыска, на который оперативники уже имели санкцию. В гараже нашли бижутерию и ту самую светло-зеленую «шестерку», которую Седых успел разобрать, собираясь избавиться от машины, поняв, что находится под подозрением. Его в третий раз доставили в полицию, но и тогда он был близок к тому, чтобы уйти от ответственности.
Вероятно, опасный маньяк продолжал бы оставаться на свободе, если бы в том же году не появилась возможность провести молекулярно-генетическую экспертизу. Биологические образцы, собранные с тел жертв, совпали с ДНК Седых. Дальнейшая работа следствия шла с переменным успехом — он то признавался и подробно описывал преступления, то отказывался от своих слов. Когда его ловили на лжи, начинал задыхаться и изображал сердечный приступ.
Почему внешне примерный семьянин стал извращённым насильником и убийцей, осталось загадкой. Его супруга даже на суде отказывалась верить в его виновность и описывала его как доброго и заботливого человека. Экспертиза признала его вменяемым.
Арест, суд и приговорВ апреле 2010 года 46-летний Анатолий Седых был приговорен к пожизненному лишению свободы за 12 убийств, 9 изнасилований и 3 кражи. До 2018 года он отбывал наказание в «Черном беркуте» Свердловской области, затем был переведен в мордовскую колонию.
«Мне было страшно смотреть в глаза матерям убитых девушек. И больше всего тяготило, что я не мог найти того, кто убил их дочерей. Я честно говорил родственникам жертв, что мы делаем все возможное, но результатов пока нет. И мы ночевали на работе, без перерывов и выходных, чтобы исполнить свой долг перед государством и этими людьми. В том деле уголовный розыск и все подключенные службы сработали в полной мере», — делился он.
Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области сообщили, что 11 июня Седых был найден мертвым в одиночной камере. Смерть осужденного произошла вскоре после того, как прокурор утвердил обвинительное заключение по новому уголовному делу о ранее совершённых убийствах. По предварительной версии, на решение Седых могло повлиять чувство безысходности.
Ситников вышел на пенсию в 2013 году, проработав в органах внутренних дел 22 года.