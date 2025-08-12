В Таиланде продавец ударил ножом туриста за отказ платить за фрукты

12 августа 2025, 13:10

The Thaiger: Тайский торговец ударил клиента ножом за отказ платить 150 рублей

Фото: istockphoto/Prathaan

В Таиланде продавец фруктов напал с ножом на туриста из Азербайджана после того, как тот отказался платить за съеденное, сообщает The Thaiger.