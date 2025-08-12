В Таиланде продавец ударил ножом туриста за отказ платить за фрукты
В Таиланде продавец фруктов напал с ножом на туриста из Азербайджана после того, как тот отказался платить за съеденное, сообщает The Thaiger.
По данным полиции, инцидент произошёл 8 августа на курортном острове Потонг. 33‑летний Орхан Хидайет Оглу съел фрукты в передвижном ларьке, принадлежащем 25‑летнему Паннавиту Енгесьину, но не стал расплачиваться — отказ составил 60 бат (примерно 150 рублей). Между мужчинами возник спор, переросший в драку; хозяин ларька ударил туриста ножом в живот.
Пострадавшего доставили в больницу. Продавца задержали — он признал вину. Полиция изучает записи с камер и другие видеоматериалы с места происшествия.
Ранее в Турции охрана одного из ресторанов избила туристов после отказа оплатить счёт — кадры избиения с массовым применением силы распространились в соцсетях.
