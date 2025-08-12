Продавец машин проиграл суд у назвавшего его «хохлом» автоблогера

12 августа 2025, 14:10

Фото: iStock/Zolnierek

В России завершилось судебное разбирательство между частным продавцом автомобиля и владельцем Telegram-канала, специализирующегося на автообзорах и разоблачениях. Поводом для иска стало оскорбительное, по мнению истца, высказывание блогера, который в одном из постов назвал мужчину «хохлом» и обвинил его в продаже машины с недостоверным пробегом.