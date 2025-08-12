Достижения.рф

Продавец машин проиграл суд у назвавшего его «хохлом» автоблогера

Фото: iStock/Zolnierek

В России завершилось судебное разбирательство между частным продавцом автомобиля и владельцем Telegram-канала, специализирующегося на автообзорах и разоблачениях. Поводом для иска стало оскорбительное, по мнению истца, высказывание блогера, который в одном из постов назвал мужчину «хохлом» и обвинил его в продаже машины с недостоверным пробегом.



Продавец потребовал через суд публичного опровержения информации, компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей и признания выражения «хохол» унизительным и националистическим.

Однако суд встал на сторону ответчика. В решении указывается, что автор Telegram-канала использовал «разговорную и просторечную лексику» для выражения своих эмоций, не преследуя цели унизить достоинство конкретного лица по национальному признаку.

Интересно, что в деле также фигурировала переписка, где женщина, поддерживавшая блогера, направила продавцу, чья фамилия оканчивалась на «-о», оскорбительные сообщения, в которых использовалось слово «хохол».

Суд отклонил иск и отказал в удовлетворении требований о компенсации. Решение вступило в силу.

Анастасия Чинкова

