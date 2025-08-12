Медсестра и пациентка устроили драку в поликлинике Новосибирска

12 августа 2025, 13:19

В Новосибирске в поликлинике № 7 подрались медсестра и пациентка. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Пациентка уверяет, что конфликт начался после того, как она попыталась снять на видео громкие разговоры медицинского персонала в кабинете, а медсестра хотела забрать у нее телефон.



При этом свидетели инцидента утверждают, что женщина отказалась от приёма в присутствии стажёра, громко потребовав особых условий, а затем ворвалась в кабинет старшей медсестры с криками.





«Когда медсестра попросила прекратить незаконную съёмку и попыталась закрыть камеру, пациентка набросилась на неё, нанеся удары по голове и укусив за руку, после чего выбила дверь кабинета», — приводит издание версию представителей поликлиники.