Убил беременную пассажирку ради украшений на 110 тысяч рублей: что известно о преступлении таксиста в Волгограде?
В октябре 2022 года в Волгограде пропала 35-летняя Ирина Богатырева. Женщина ждала первого ребенка и той ночью пыталась попасть к матери, но не смогла дозвониться в домофон. Спустя два месяца следователи вышли на таксиста Александра Журавко. Позже суд признал его виновным в убийстве и краже. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как пропала Ирина БогатыреваИрина жила в Волгограде с возлюбленным Николаем. В 35 лет она впервые забеременела и с нетерпением ждала ребенка. По словам близких, женщина давно мечтала стать мамой. Вечером 14 октября 2022 года Ирина встретилась с подругами, а затем вызвала такси. Водитель отвез ее к дому матери на улице Ополченской. Однако попасть в квартиру женщина не смогла: никто не отвечал на звонки в домофон. Тогда Ирина решила вернуться к подруге и села в другую машину. После этого родные потеряли с ней связь.
Как искали беременную женщинуНиколай обратился в правоохранительные органы. К поискам присоединились волонтеры, а друзья и родственники распространяли ориентировки в социальных сетях. Близкие не верили, что Ирина могла уйти по собственному желанию. Женщина находилась на пятом месяце беременности и строила планы на будущее. Следователи изучили записи камер видеонаблюдения. На одной из них они увидели, как Ирина садится в машину. Это помогло установить личность водителя.
Что произошло после поездки на таксиЗа рулем находился 40-летний Александр Журавко. По данным прокуратуры, он увидел женщину возле подъезда, а она попросила подвезти ее за плату. Мужчина предложил Ирине покататься и увез ее в Дубовский район. Там он свернул в безлюдное место и остановил автомобиль. По данным прокуратуры, на пустыре таксист несколько раз ударил пассажирку по голове, а затем задушил.
После убийства Журавко снял с женщины золотые украшения стоимостью более 110 тысяч рублей и спрятал их в гараже. Тело Ирины он оставил на территории Дубовского района, а сам вернулся домой. Следователи нашли в машине фрагмент одежды погибшей, а в гараже — ее украшения. На допросе мужчина признался в убийстве и показал место, где спрятал тело. Позже, по словам его супруги, он стал отказываться от показаний.