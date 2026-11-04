04 ноября 2026, 03:41

Фото: iStock/webclipmaker

В октябре 2022 года в Волгограде пропала 35-летняя Ирина Богатырева. Женщина ждала первого ребенка и той ночью пыталась попасть к матери, но не смогла дозвониться в домофон. Спустя два месяца следователи вышли на таксиста Александра Журавко. Позже суд признал его виновным в убийстве и краже. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как пропала Ирина Богатырева Как искали беременную женщину Что произошло после поездки на такси Что говорила жена Александра Журавко Какой приговор вынес суд

Как пропала Ирина Богатырева

Как искали беременную женщину

Фото: iStock/Witchuda Piti

Что произошло после поездки на такси

Что говорила жена Александра Журавко

Какой приговор вынес суд