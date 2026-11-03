Поход в кино для российского старшеклассника оказался смертельным

03 ноября 2026, 13:41

Baza: В Приморье зарезали старшеклассника прямо в кинотеатре

Фото: istockphoto/blinow61

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего в кинотеатре. Об этом сообщает Telegram-канал «База».