Поход в кино для российского старшеклассника оказался смертельным
В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего в кинотеатре. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
По информации источника, трагедия произошла, когда старшеклассник находился с друзьями в кафе при кинотеатре. В помещение зашёл мужчина с ножом, который начал вести себя агрессивно.
Подростки бросились врассыпную, однако один из них попытался заговорить с незнакомцем и получил удар ножом в грудь. От полученного ранения школьник скончался на месте.
По словам очевидцев, нападавшим является 42-летний местный житель Александр, который приходится сыном одной из сотрудниц кинотеатра. По предварительным данным, мужчина часто приходил на работу к матери и требовал у неё деньги. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, подозреваемого задержали.
Читайте также: