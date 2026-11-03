СК отреагировал на смерть школьницы после отдыха в детском лагере

03 ноября 2026, 13:27

В Татарстане завели дело после смерти школьницы от менингококка

Фото: iStock/blinow61

Уголовное дело возбудили после смерти 12-летней девочки, отдыхавшей в детском лагере оздоровительной имени Губина в Бугульме. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУ СК.