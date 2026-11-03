СК отреагировал на смерть школьницы после отдыха в детском лагере
Уголовное дело возбудили после смерти 12-летней девочки, отдыхавшей в детском лагере оздоровительной имени Губина в Бугульме. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУ СК.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей и назначают экспертизы. По предварительной информации, причиной смерти могла стать молниеносная форма менингококковой инфекции.
Напомним, вечером 1 ноября школьница пожаловалась в медпункт на головную боль. При осмотре у нее обнаружили температуру 39,4 градуса. В тот же день родители забрали дочь домой, однако утром ее состояние ухудшилось. Ребенка доставили в Бугульминскую детскую больницу, а затем перевели в реанимацию Лениногорской ЦРБ. Несмотря на помощь врачей, маленькая пациентка скончалась.
Участников лагерной смены взяли под медицинское наблюдение. Детей из одной отряда с погибшей планируют вакцинировать. Позднее выяснилось, что ранее родители и дети жаловались на лагерь из-за ненадлежащих санитарных условий и некомпетентности работников.
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