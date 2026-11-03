Пермяк выбил у дилера через суд миллионы за автомобиль из базы Интерпола

03 ноября 2026, 13:32

Пермяк выиграл у дилера через суд три млн руб за Honda CR-V из базы Интерпола

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Житель Перми добился через суд взыскания более трех миллионов рублей с автодилера, продавшего ему автомобиль, который находился в международном розыске. Об этом сообщает Baza.