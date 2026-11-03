Пермяк выбил у дилера через суд миллионы за автомобиль из базы Интерпола
Житель Перми добился через суд взыскания более трех миллионов рублей с автодилера, продавшего ему автомобиль, который находился в международном розыске. Об этом сообщает Baza.
Три года назад мужчина по имени Сергей приобрел в компании «Сатурн-Р-Авто» Honda CR-V 2019 года выпуска за 2,49 миллиона рублей. Однако при попытке перепродать кроссовер выяснилось, что он числится в базе Интерпола. Оказалось, что автомобиль угнали в Канаде в 2022 году, причем на момент сделки информация о нем уже находилась в розыскной базе.
Вскоре машину изъяли у владельца сотрудники ДПС. Сергей потребовал от автосалона вернуть деньги, однако представители компании отказались удовлетворить претензию. Они заявили, что покупатель самостоятельно мог проверить юридическую чистоту автомобиля еще до заключения сделки.
После этого мужчина обратился за помощью к юристу и подал иск в суд. В результате требования пермяка удовлетворили.
С автодилера взыскали 2,49 миллиона рублей стоимости автомобиля, 165 тысяч рублей убытков, 300 тысяч рублей неустойки, 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и 200 тысяч рублей штрафа. Общая сумма выплат превысила три миллиона рублей.
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