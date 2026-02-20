Убил дочь, чтобы отомстить жене: как семейный конфликт в Новосибирске привел к большой трагедии и почему суд так и не вынес приговор?
В начале 2011 года в Новосибирске произошла трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс. События разворачивались в одной из многоэтажек на улице Котовского и завершились гибелью девятилетней девочки. Ее отец, обвиняемый в совершении преступления, не дожил до судебного разбирательства и покончил с собой в следственном изоляторе. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
Развод без разъезда: конфликт под одной крышейАлександр Кривых и его супруга состояли в браке на протяжении нескольких лет. В семье воспитывалась дочь. Со стороны их жизнь выглядела вполне обычной. Однако со временем отношения между супругами ухудшились. Основной причиной разлада, по свидетельствам знакомых, стало то, что Александр начал злоупотреблять алкоголем. В состоянии опьянения он нередко устраивал дома конфликты.
Ситуация неоднократно выходила за рамки семейных ссор. Однажды женщина обратилась в милицию с заявлением о побоях, указав, что супруг применяет к ней физическую силу. После этого супружеская жизнь прекратилась. В 2008 году брак был официально расторгнут.
Несмотря на развод, бывшие супруги продолжили проживать в одной квартире. Помимо них, в жилом помещении находился пожилой отец Александра Кривых. Причины, по которым разведенные супруги не разъехались, неизвестны. Возможными факторами могли стать имущественные вопросы, финансовые сложности или желание сохранить привычный уклад ради дочери.
Соседи впоследствии отмечали, что в квартире регулярно происходили громкие конфликты. Ссоры были настолько интенсивными, что их слышали жители других этажей. При этом некоторые знакомые семьи утверждали, что, несмотря на агрессивное поведение и злоупотребление спиртным, Александр продолжал испытывать чувства к бывшей супруге. По их мнению, именно неразделенность этих чувств могла усиливать его эмоциональную нестабильность. Обстановка в семье оставалась напряженной и конфликтной.
Сообщение с угрозой: события 13–14 января 2011 года13 января 2011 года, в период празднования старого Нового года, напряжение достигло предела. Александр Кривых настаивал на том, чтобы бывшая супруга провела праздничный вечер вместе с ним. Женщина отказалась. К тому моменту она уже строила самостоятельную жизнь и не планировала возвращаться к прежним отношениям. После разговора она покинула квартиру.
Отказ вызвал у мужчины резкую эмоциональную реакцию и он написал бывшей жене сообщение.
«Он отправил ей СМС. Написал женщине, что она еще запомнит 14 января», — сообщал позднее Вадим Дунаускас, занимавший в тот период должность начальника отдела милиции № 7 УВД по городу Новосибирску.Оставшись один, Александр продолжил употреблять алкоголь. В ночь с 13 на 14 января произошла трагедия. По версии следствия, мужчина подошел к кровати, где спала его девятилетняя дочь, и задушил ребенка. Обстоятельства и мотивы его действий следствие квалифицировало как умышленное убийство малолетней.
Утром 14 января пожилой отец Александра заметил, что внучка не просыпается. Осмотрев ребенка, он понял, что девочка мертва. О случившемся он сообщил сыну. В ответ тот ответил: «Не твое дело». Затем он покинул квартиру, оставив пожилого родственника рядом с телом погибшей.
Задержание и признательные показанияИнформация об убийстве девятилетней девочки в Новосибирске поступила в милицию. Прибывшие сотрудники обнаружили в квартире тело ребенка и пожилого мужчину, находившегося в шоковом состоянии. Александра Кривых задержали во дворе дома. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и бесцельно перемещался возле подъезда.
После того, как его доставили в отделение и привели в трезвое состояние мужчина признал вину. В ходе допроса он объяснил свои действия тяжелым эмоциональным состоянием, связанным с отношениями с бывшей супругой.
«Нервничал сильно из-за жены… Ссоры не было. Просто не пришла вечером домой. Все из-за ревности, я раскаиваюсь», — заявлял 31-летний обвиняемый.В отношении Александра Кривых было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
В рамках расследования также планировалось проведение судебно-психиатрической экспертизы для установления его вменяемости на момент совершения преступления.
Суицид в следственном изолятореДо рассмотрения дела судом обвиняемый не дожил. Находясь в камере следственного изолятора, Александр Кривых покончил с собой. Медицинские работники учреждения пытались оказать помощь, однако спасти его не удалось.
По факту смерти мужчины была проведена доследственная проверка.
«Установлено, что его смерть не носит криминального характера, а является суицидом. Поэтому в возбуждении уголовного дела отказано», — Прокомментировала итоги проверки Марина Кинжалова, занимавшая тогда пост старшего помощника по связям со СМИ руководителя Следственного комитета области.В результате уголовное дело об убийстве девятилетней девочки в Новосибирске было прекращено в связи со смертью обвиняемого. Судебного приговора по этому делу вынесено не было.