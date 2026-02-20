20 февраля 2026, 16:05

Фото: istockphoto / feri ferdinan

В начале 2011 года в Новосибирске произошла трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс. События разворачивались в одной из многоэтажек на улице Котовского и завершились гибелью девятилетней девочки. Ее отец, обвиняемый в совершении преступления, не дожил до судебного разбирательства и покончил с собой в следственном изоляторе. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».





Развод без разъезда: конфликт под одной крышей

Фото: istockphoto / kieferpix

Сообщение с угрозой: события 13–14 января 2011 года

«Он отправил ей СМС. Написал женщине, что она еще запомнит 14 января», — сообщал позднее Вадим Дунаускас, занимавший в тот период должность начальника отдела милиции № 7 УВД по городу Новосибирску.

Задержание и признательные показания

Фото: istockphoto / BrianAJackson

«Нервничал сильно из-за жены… Ссоры не было. Просто не пришла вечером домой. Все из-за ревности, я раскаиваюсь», — заявлял 31-летний обвиняемый.

Суицид в следственном изоляторе

«Установлено, что его смерть не носит криминального характера, а является суицидом. Поэтому в возбуждении уголовного дела отказано», — Прокомментировала итоги проверки Марина Кинжалова, занимавшая тогда пост старшего помощника по связям со СМИ руководителя Следственного комитета области.