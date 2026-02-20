Достижения.рф

Пламя охватило парк-отель в Иркутске: кровля на грани обрушения

В Иркутске парк-отель загорелся на площади 500 квадратных метров
Фото: iStock/grafoto

В пятницу в двухэтажном комплексе на улице Старокузьмихинской вспыхнул пожар. По информации пресс-службы МЧС России, огонь охватил кровлю площадью 500 квадратных метров. Об этом пишет Интерфакс.



На месте происшествия эвакуировались 20 человек. В тушении принимают участие 27 спасателей и семь единиц техники. Ситуация остается под контролем, но огнеборцы продолжают борьбу.

Дарья Осипова

