Стала известна личность водителя утонувшей на Байкале «Буханки»
Водителем утонувшего УАЗа-452 («Буханки») оказался местный детский футбольный тренер Николай Доржеев.
По данным местного МВД, Доржеева ранее судили по статье «Грабёж». Он занимался туристическими перевозками и услугами пассажирского транспорта. Поездка на Байкал, как уточняется, официально зарегистрированной не была. Автомобиль ушёл под лёд вместе с группой туристов. Погибли сам водитель и несколько пассажиров, одному человеку удалось выбраться.
До того, как стал водителем, 44-летний Доржеев тренировал детей в посёлке Хужир. В 2015 году он устроился в Ольхонскую детско-юношескую спортивную школу и вёл футбольные секции.
Сообщается, что за 28 лет работы ДЮСШ её воспитанники получили более десяти званий мастера спорта и свыше 30 — кандидата в мастера спорта России.
Читайте также: