Стала известна личность водителя утонувшей на Байкале «Буханки»

20 февраля 2026, 14:44

Водителем утонувшей на Байкале «Буханки» оказался экс-тренер Доржеев

Фото: istockphoto/murat4art

Водителем утонувшего УАЗа-452 («Буханки») оказался местный детский футбольный тренер Николай Доржеев.