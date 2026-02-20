Волосы из подмышки помогли семье гурманов «кинуть» ресторан на несколько десятков тысяч рублей

20 февраля 2026, 15:23

Мужчина в Австралии не заплатил ресторану 46 тыс. руб. из-за волос его подмышки

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Сотрудники австралийского ресторана Pony Dining рассказали, как семья из шести человек попыталась уйти, не оплатив ужин. Об этом сообщает news.com.au.