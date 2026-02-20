Волосы из подмышки помогли семье гурманов «кинуть» ресторан на несколько десятков тысяч рублей
Сотрудники австралийского ресторана Pony Dining рассказали, как семья из шести человек попыталась уйти, не оплатив ужин. Об этом сообщает news.com.au.
Гости заказали на 600 долларов (около 46 тысяч рублей), выбрав одни из самых дорогих позиций меню, включая стейк томагавк. Когда дело дошло до оплаты, глава семьи подозвал персонал и заявил, что нашёл в блюде волос. Он устроил скандал и категорически отказался платить.
Работникам показалось, что мужчина ведёт себя подозрительно, и они вызвали полицию. Как утверждается, правоохранители не стали разбираться в ситуации. В итоге семья рассчиталась только за напитки и ушла. Руководство Pony Dining решило проверить записи камер видеонаблюдения. На кадрах, как считают сотрудники, видно, что мужчина вырвал волос из подмышки и подбросил его в тарелку. Вычислив посетителя, ресторан опубликовал фрагмент в сети.
Под роликом отозвался пользователь, представившийся менеджером соседнего заведения. Он заявил, что узнал этого человека и рассказал о похожем случае. Тогда мужчина отказался оплачивать счёт, сославшись на «камень» в блюде. По словам комментатора, записи с камер показали, что инородный предмет он подложил сам, достав из кармана.
