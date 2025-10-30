Убил из-за телевизора: 13-летний подросток застрелил сестру из ружья и пытался запутать следствие. Страшная деталь все расставила на места

30 октября 2025, 09:57

Фото: istockphoto / feri ferdinan

В Омской области произошла трагедия, шокировавшая не только жителей региона, но и всю страну. В деревне Жуковка Русско-Полянского района 13-летний подросток выстрелил в свою 17-летнюю сестрой из охотничьего ружья. Конфликт между братом и сестрой начался из-за телевизора.





«Мама, с Леной беда случилась!» — крикнул он.

Фото: istockphoto / aradaphotography

«Мы уверены, что Рома выстрелил не специально — не хотел он убивать сестру!» — говорили соседи.

«Я хотел просто ружьем ее ткнуть, чтоб она на меня внимание обратила. А получилось, что ружье перевесило, пальцы соскользнули и все. Так и получилось, что выстрелило. Я даже не ожидал, что там патрон будет», — заявил он.

