Убил из-за телевизора: 13-летний подросток застрелил сестру из ружья и пытался запутать следствие. Страшная деталь все расставила на места
В Омской области произошла трагедия, шокировавшая не только жителей региона, но и всю страну. В деревне Жуковка Русско-Полянского района 13-летний подросток выстрелил в свою 17-летнюю сестру из охотничьего ружья. Конфликт между братом и сестрой начался из-за телевизора. Подробности расскажет «Радио 1».
Обычный день, обернувшийся кошмаром9 февраля 2011 года в деревне Жуковка Русско-Полянского района Омской области произошла трагедия, потрясшая всю округу.
День начинался как обычно: 17-летняя Лена и её 13-летний брат Рома жили с матерью в небольшом доме, учились в соседнем поселении и каждый день ездили туда на школьном автобусе. После уроков подростки вернулись домой. Ничто не предвещало беды — до того момента, как между ними не вспыхнул, казалось бы, пустяковый спор из-за телевизора.
Уставший после школы подросток хотел посмотреть телевизор, но Лена уже заняла место у экрана. Он попросил сестру переключить на другой канал, однако та отказала, так как хотела досмотреть передачу. Вскоре ситуация неожиданно вышла из-под контроля.
Конфликт между братом и сестройМальчик несколько раз пытался выхватить у сестры пульт, но физически не мог справиться. Раздражение нарастало.
Сначала мальчик схватился за ремень — но почти сразу отбросил его. Затем его взгляд упал на сейф, где хранилось охотничье ружьё. По стечению обстоятельств, ключ от сейфа в тот вечер оставался в замке.
Рома достал оружие. Направив ствол на сестру, он снова потребовал переключить канал. Лена не поверила, что брат способен выстрелить, — подумала, что он просто пугает её. Спустя секунды в доме прогремел роковой выстрел.
«Мама, с Леной беда!»Осознав, что произошло, подросток в панике начал искать простыню, чтобы перевязать рану, но Лене уже нельзя было помочь. В слезах он выбежал из дома и направился к матери, которая в тот момент находилась у соседки.
«Мама, с Леной беда случилась!» — крикнул он.Женщина сразу же бросилась домой. Там она застала страшную картину: дочь была мертва. Рома выстрелил сестре в лицо, в результате чего она скончалась на месте.
Похороны Лены прошли через несколько дней. Вся деревня не могла поверить в случившееся. Жители выражали сочувствие семье и поддерживали Рому, считая произошедшее несчастным случаем.
«Мы уверены, что Рома выстрелил не специально — не хотел он убивать сестру!» — говорили соседи.На следственном эксперименте подросток рассказывал, что просто хотел припугнуть сестру и не подозревал, что ружьё заряжено.
«Я хотел просто ружьем ее ткнуть, чтоб она на меня внимание обратила. А получилось, что ружье перевесило, пальцы соскользнули и все. Так и получилось, что выстрелило. Я даже не ожидал, что там патрон будет», — заявил он.
Характеристика Ромы: тихий, уравновешенный, не склонный к конфликтамВ школе Рома пользовался уважением педагогов и никогда не доставлял проблем. Учителя характеризовали его как спокойного, уравновешенного и послушного ребёнка. Директор Новосанжаровской школы отмечала, что мальчик был молчаливым, сдержанным в высказываниях и спокойно реагировал на замечания. Он не вступал в конфликты с одноклассниками, не участвовал в драках и всегда выполнял требования педагогов.
Школьный психолог не выявлял у подростка каких-либо отклонений или признаков агрессивного поведения. По словам директора, отношения между братом и сестрой в семье всегда казались тёплыми и доверительными — никто никогда не слышал, чтобы дети ссорились или говорили друг другу что-то резкое.
Лена: активная, общительная, с большими планами на будущееЛену в школе вспоминали как яркую, доброжелательную и целеустремлённую девушку. Её классный руководитель Людмила Палеха рассказывала, что старшеклассница отличалась активностью, весёлым нравом и открытостью в общении. Она хорошо училась, проявляла интерес к разным предметам и недавно записалась на дополнительные курсы по обществознанию.
По словам педагогов, девушка серьёзно задумывалась о будущем и хотела поступать на юридический факультет. Одноклассники называли её «хохотушкой» — она часто смеялась, поддерживала друзей и создавалa вокруг себя атмосферу лёгкости и тепла.
Расследование: «Ружьё подросток зарядил сам»Следователи изначально склонялись к версии несчастного случая, однако в ходе проверки выяснились новые детали. Следователь Таврического межрайонного следственного отдела СУ СК России по Омской области Леонид Гурулев сообщил, что ружьё в сейфе хранилось без патронов. Подросток зарядил его самостоятельно. Известно, что отчим учил мальчика обращаться с оружием.
Этот факт изменил ход расследования, указывая, что Рома мог привести ружьё в боевое состояние осознанно. Однако привлечь его к уголовной ответственности оказалось невозможно, так как мальчик не достиг 14 лет.
Несмотря на это, в УВД по Омской области сообщили, что если доступ к сейфу с оружием был свободным, то отчиму, которому принадлежало ружье, грозит уголовное преследование за «Ненадлежащие исполнение обязанностей по охране оружия» — до 3 лет колонии.
Мнение психолога: «Дети часто борются за влияние»Психологи отмечают, что между братьями и сёстрами часто возникает скрытое соперничество, и стремление к доминированию у мальчиков является естественным. Часто суть конфликта редко заключается в самом предмете ссоры, а скорее в борьбе за влияние и принятие решений.
Кроме того, дети копируют поведение взрослых и перенимают способы достижения целей, которые видят в семье. В условиях нарастающего эмоционального напряжения подросток может действовать импульсивно, не осознавая последствий своих поступков, а стремление к победе любой ценой становится для него сверхценностью.
После случившегося Роман проходил курс психотерапии в больнице.