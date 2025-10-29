Курский подросток одним ударом нокаутировал женщину из-за замечания
В Курске подросток ударил женщину кулаком в лицо после её замечания. Подробности инцидента сообщает Telegram-канал «Актуальный Курск».
Конфликт произошёл в микрорайоне Волокно. Прохожая сделала замечание юноше, после чего он начал вести себя агрессивно. Подросток подошёл к женщине и нанёс ей удар в лицо, от которого она упала.
После атаки нападавший спокойно ушёл с места происшествия, оставив пострадавшую лежать на земле. Женщину госпитализировали. Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 17-летний житель Курска.
Подростка доставили в отдел полиции для процессуальных действий. После того как потерпевшая завершит лечение, судмедэксперты определят тяжесть причинённого вреда её здоровью.
Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина выстрелил в девочку из-за конфликта на детской площадке.
Читайте также: