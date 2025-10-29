Достижения.рф

Курский подросток одним ударом нокаутировал женщину из-за замечания

В Курске задержали 17-летнего подростка, который напал на женщину
Фото: Istock/rai

В Курске подросток ударил женщину кулаком в лицо после её замечания. Подробности инцидента сообщает Telegram-канал «Актуальный Курск».



Конфликт произошёл в микрорайоне Волокно. Прохожая сделала замечание юноше, после чего он начал вести себя агрессивно. Подросток подошёл к женщине и нанёс ей удар в лицо, от которого она упала.

После атаки нападавший спокойно ушёл с места происшествия, оставив пострадавшую лежать на земле. Женщину госпитализировали. Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 17-летний житель Курска.

Подростка доставили в отдел полиции для процессуальных действий. После того как потерпевшая завершит лечение, судмедэксперты определят тяжесть причинённого вреда её здоровью.

Ольга Щелокова

