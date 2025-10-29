Курский подросток одним ударом нокаутировал женщину из-за замечания

29 октября 2025, 16:47

В Курске задержали 17-летнего подростка, который напал на женщину

Фото: Istock/rai

В Курске подросток ударил женщину кулаком в лицо после её замечания. Подробности инцидента сообщает Telegram-канал «Актуальный Курск».