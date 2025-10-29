В Улан-Удэ подросток напился в компании друзей и порезал их ножом
В Улан-Удэ 17-летний подросток напился в компании друзей, а затем набросился на них с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.
Инцидент произошёл в ночь на 25 октября в квартире в Железнодорожном районе. По информации следствия, молодой человек употреблял спиртное в компании друзей. В какой-то момент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он стал вести себя агрессивно. Когда другие участники компании попытались его успокоить, парень схватил нож и нанёс ранения двум из них. Один из потерпевших получил удар в бедро, другой — в грудь и живот.
Оба пострадавших самостоятельно добрались на такси до медицинского учреждения, где им была оказана необходимая помощь. Хозяин квартиры смог нейтрализовать нападавшего и изолировать его в одной из комнат до прибытия сотрудников полиции. В настоящее время рассматривается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого, которая может включать заключение под стражу.
