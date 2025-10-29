Достижения.рф

В Москве студент жестоко изнасиловал школьницу на вписке и пошёл под суд

Суд в Москве приговорил студента к 4,5 годам колонии за изнасилование школьницы
Фото: Istock/somkku

Суд в Москве вынес приговор 17-летнему учащемуся колледжа за изнасилование 14-летней девушки. Подробности сообщает mk.ru.



Инцидент произошёл на одной из квартир в северо-западной части города. В отсутствие родителей хозяйки квартиры в помещении собрались двое юношей и три девушки. К приходу дам молодые люди уже были пьяны. Компания продолжила употреблять алкоголь, смешивая его с газированными напитками.

Позже один из юношей зашёл с 14-летней девушкой в комнату и совершил над ней насилие. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но не смогла остановить его. После случившегося потерпевшая вернулась домой и рассказала обо всём родителям.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Суд рассмотрел уголовное дело и приговорил молодого человека к 4,5 годам в колонии общего режима.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0