В Москве студент жестоко изнасиловал школьницу на вписке и пошёл под суд
Суд в Москве вынес приговор 17-летнему учащемуся колледжа за изнасилование 14-летней девушки. Подробности сообщает mk.ru.
Инцидент произошёл на одной из квартир в северо-западной части города. В отсутствие родителей хозяйки квартиры в помещении собрались двое юношей и три девушки. К приходу дам молодые люди уже были пьяны. Компания продолжила употреблять алкоголь, смешивая его с газированными напитками.
Позже один из юношей зашёл с 14-летней девушкой в комнату и совершил над ней насилие. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но не смогла остановить его. После случившегося потерпевшая вернулась домой и рассказала обо всём родителям.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Суд рассмотрел уголовное дело и приговорил молодого человека к 4,5 годам в колонии общего режима.
