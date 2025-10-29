В Москве студент жестоко изнасиловал школьницу на вписке и пошёл под суд

29 октября 2025, 16:54

Суд в Москве приговорил студента к 4,5 годам колонии за изнасилование школьницы

Фото: Istock/somkku

Суд в Москве вынес приговор 17-летнему учащемуся колледжа за изнасилование 14-летней девушки. Подробности сообщает mk.ru.