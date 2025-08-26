Убил семью за 30 тысяч: «золотой мальчик» расстрелял родных на глазах у пятилетней сестры. Подробности трагедии под Волгоградом
19 мая 2009 года тихий коттеджный поселок под Волгоградом превратился в место ужасающей драмы. 21-летний Павел Овсянов расстрелял собственных родителей и ранил дядю. Единственным свидетелем трагедии стала его пятилетняя сестра. Подробнее о случившемся расскажет «Радио 1».
Тихий поселок и внезапная стрельба19 мая 2009 года тишину коттеджного поселка на Втором километре под Волгоградом разорвали выстрелы. Сначала соседи решили, что это детская забава, но вскоре стало ясно — в доме семьи Овсяновых произошла кровавая трагедия.
Когда сотрудники полиции прибыли на место, они увидели ужасающую картину. На лужайке возле дома лежал хозяин семьи — 46-летний Рудольф Овсянов, пораженный двумя пулями из охотничьего ружья. В спальне нашли его супругу Елену — женщина погибла от огнестрельных ранений. В тяжелом состоянии был обнаружен брат Елены, который позже впал в кому. Единственным свидетелем убийств стала пятилетняя дочь Юля. Девочка пребывала в глубоком шоке и лишь повторяла одну фразу: «Паша всех застрелил».
«Спокойный и вежливый»Соседи, потрясенные случившимся, описывали семью как образцовую. Овсяновы владели кафе в Дзержинском районе Волгограда, вели благоустроенную жизнь, а их старший сын Павел считался воспитанным и вежливым юношей.
«У них такая семья хорошая, а сам Паша — спокойный, тихий, вежливый, всегда здоровается с нами. Это же все случилось в час дня сегодня, я как раз из дома вышла. Смотрю, Паша быстро сел в отцовский "Митсубиси" и куда-то уехал. А потом милиция приехала и мы узнали, что вся семья расстреляна. Я аж ахнула! Ведь я выстрел слышала и крик, но думала, может, Юленька маленькая в игрушки балуется», — рассказывала соседка Александра Серова.
Семья и «золотой мальчик»Рудольф Овсянов был страстным охотником, в его доме хранилось несколько единиц оружия. Жена Елена занималась детьми, устраивала праздники для младшей дочери, заботилась о сыне. Павлу родители обеспечили комфорт и перспективы — оплатили учебу на юридическом факультете ВолГУ, покупали путевки за границу, в том числе во Вьетнам.
Снаружи все выглядело идеально. Но уже в 2007 году Павла отчислили из университета — об этом родители узнали не сразу. Молодой человек вел жизнь «мажора»: клубы, рестораны, дорогая машина, развлечения. Деньги на этот образ жизни он брал у родителей. В мае 2009-го мать обнаружила исчезновение золотых украшений на 30 тысяч рублей. Украшения Павел сдал в ломбард. Именно этот скандал, по версии следствия, стал спусковым крючком трагедии.
«Как рассказывают родственники, Паши целую неделю не было дома, он где-то гулял. В это время мама обнаружила пропажу дома золотых украшений на сумму около 30 тысяч рублей. Когда сын около полудня появился дома, разразился скандал. Итог известен», — сказал руководитель отдела по расследованию особо опасных дел СУ СК при прокуратуре РФ по Волгоградской области Леонид Рогальский.
Версия следствия: золото и жадностьПо официальным данным, конфликт начался в подвале дома. Отец угрожал сыну травматическим пистолетом, Павел схватил охотничье ружье и выстрелил. Первым пострадал отец, затем смертельное ранение получила мать. Выбежав на улицу, Павел увидел в беседке силуэт дяди и выстрелил в его сторону. Последней пулей он добил отца, который лежал на лужайке. После этого Павел сорвал с тела убитого отца золотую цепочку, сел в семейный Mitsubishi и скрылся. Уже через сутки его задержали в съемной квартире.
Сотрудники милиции готовились к возможному сопротивлению, но нашли молодого человека за мусоропроводом, где он стоял, замерев от страха. При нем нашли травматический пистолет и новую SIM-карту, с которой он успел связаться с девушкой.
Версия защиты: тирания и насилиеКогда дядя Елены пришел в сознание, он дал противоположные показания. По его словам, Павел действовал хладнокровно и расчетливо, преследовал его на машине с ружьем в руках, стрелял целенаправленно. Совсем иначе описывали ситуацию друзья Павла. По их словам, отец был домашним тираном, унижал сына, заставлял работать и наказывал прилюдно.
«Я начал стрелять, чтобы защититься от отца, он меня достал. А мать убивать не хотел, все получилось так быстро, что я не успел понять», — говорил Павел.Позднее молодой человек заявил, что слышал «голоса», которые приказали ему убить семью. Однако экспертиза признала его полностью вменяемым.