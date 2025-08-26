NYP: В США украинская беженка погибла после нападения бездомного
В США украинская беженка погибла после нападения бездомного с ножом. Об этом сообщает газета The New York Post.
Происшествие случилось в штате Северная Каролина. Бездомный напал с ножом на 23-летнюю Ирину Заруцкую, которая сбежала из Украины в США в поисках безопасной жизни. Злоумышленник убил девушку на трамвайной остановке около 22:00 по местному времени.
Ранее сообщалось о нелегальном мигранте, который изрезал ножом 21-летнего юношу. Последний заступился за двух девушек, до которых домогался злоумышленник.
