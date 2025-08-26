«Был пьян и не имел прав»: Появились подробности жуткого ДТП с детьми в Хакасии

26 августа 2025, 14:28

В Хакасии пьяный водитель без прав спровоцировал гибель ребёнка в ДТП

Фото: Istock/EzumeImages

Стали известны подробности страшного ДТП в Хакасии, где троих несовершеннолетних перевозили в кузове грузовика. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.