«Был пьян и не имел прав»: Появились подробности жуткого ДТП с детьми в Хакасии
Стали известны подробности страшного ДТП в Хакасии, где троих несовершеннолетних перевозили в кузове грузовика. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Причиной жуткой аварии стало алкогольное опьянение водителя. 37-летний мужчина сел за руль грузовика ГАЗ-63 в состоянии опьянения, что привело к трагическим последствиям.
Инцидент произошёл 25 августа поздно вечером на просёлочной дороге у села Бирикчуль. Пьяный водитель, потеряв управление, съехал на обочину и опрокинулся. На момент аварии в кузове его автомобиля находились шестеро детей в возрасте от года до 14 лет и одна взрослая женщина.
В результате происшествия погиб 6-летний мальчик, а двое других детей, 10 и 12 лет, получили травмы. Водителя задержали, против него возбудили уголовное дело и будут добиваться ареста. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.
