Стало известно о смерти самого известного несправедливо осуждённого россиянина

03 октября 2025, 10:17

«КП»: умер самый известный в России незаконно осужденный Дмитрий Медков

Фото: iStock/Rawf8

В селе Китаевское Ставропольского края скончался Дмитрий Медков, мужчина, который долгие годы считался одним из самых известных несправедливо осужденных в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».