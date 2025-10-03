Стало известно о смерти самого известного несправедливо осуждённого россиянина
В селе Китаевское Ставропольского края скончался Дмитрий Медков, мужчина, который долгие годы считался одним из самых известных несправедливо осужденных в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Дмитрия задержали в 2003 году по подозрению в убийстве своей 14-летней сестры – преступлении, которого он не совершал. Тогда молодой человек был студентом Александровского колледжа. Девочка пропала за восемь месяцев до задержания, а показания против Дмитрия дал его друг. После ареста Медков признался в убийстве и подробно рассказал о случившемся, однако вскоре отказался от своих показаний. Экспертиза признала его невменяемым, и суд направил его на принудительное лечение.
Через три года после задержания сестра Дмитрия неожиданно объявилась. Выяснилось, что она сбежала в Дагестан из-за конфликта с матерью. В течение всего этого времени она не знала, что брат находится в заключении.
После этого суд признал Медкова невиновным и освободил. В 2010 году двое дознавателей по делу – Сергея Каргалева и Алексея Михнева – признали виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия. Их приговорили к трём годам условно и лишили права работать в правоохранительных органах на два года.
В октябре 2024 года Дмитрий Медков скончался из-за осложнений, связанных с лечением. Об этом изданию сообщила его сестра, которая ответила на попытки связаться с Дмитрием спустя 19 лет после тех трагических событий.
