В Балашихе неизвестный пытался похитить девочку, выдавая себя за её родственника

03 октября 2025, 10:11

Волк: в Балашихе задержали 39-летнего мужчину, пытавшегося похитить девочку

Фото: iStock/Dejan Markovic

В Балашихе мужчина пытался похитить несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.