В Балашихе неизвестный пытался похитить девочку, выдавая себя за её родственника
В Балашихе мужчина пытался похитить несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
39-летний уроженец Кургана Виталий Мананников ранее уже несколько раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас с мужчиной, попытавшимся похитить ребёнка, работают полицейские. Выясняется мотив его поступка.
Видео с попыткой похищения девочки разлетелось по Сети накануне. Неизвестный схватил её за руку и попытался куда-то увести. Школьница начала оказывать сопротивление и кричать. На происходящее оперативно отреагировал прохожий, который помог ребёнку освободиться. При этом Мананников стал утверждать, что является родственником девочки, но пострадавшая это отрицала.
Читайте также: