Достижения.рф

В аэропорту Сочи задерживаются 24 рейса

Фото: iStock/Dushlik

Аэропорт Сочи столкнулся с задержками 24 вылетов на более чем два часа. В настоящее время комплекс функционирует по фактическому расписанию. Об этом пишет «‎КП».



Сотрудники делают все возможное, чтобы обеспечить комфортное ожидание для пассажиров и ускорить возобновление полетов.

Ранее часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений на прием и отправку. Три самолета, вернувшиеся в Сочи, будут обслужены поочередно перед вылетом в пункты назначения. Чтобы уменьшить задержки, аэропорт и авиакомпании согласовали замену некоторых судов на широкофюзеляжные лайнеры. Это поможет быстрее вывезти пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет из-за неисправностей.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0