В аэропорту Сочи задерживаются 24 рейса
Аэропорт Сочи столкнулся с задержками 24 вылетов на более чем два часа. В настоящее время комплекс функционирует по фактическому расписанию. Об этом пишет «КП».
Сотрудники делают все возможное, чтобы обеспечить комфортное ожидание для пассажиров и ускорить возобновление полетов.
Ранее часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений на прием и отправку. Три самолета, вернувшиеся в Сочи, будут обслужены поочередно перед вылетом в пункты назначения. Чтобы уменьшить задержки, аэропорт и авиакомпании согласовали замену некоторых судов на широкофюзеляжные лайнеры. Это поможет быстрее вывезти пассажиров.
