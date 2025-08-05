Убивал людей, похищал детей и хранил странный снимок Аллы Пугачёвой в квартире: Шокирующие детали о телохранителе «‎примадонны»

05 августа 2025, 13:46

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

В конце 1989 года Калуга неожиданно привлекла внимание криминальной хроники из-за появления Евгения Головина. Бывший телохранитель Аллы Пугачёвой и Бориса Барыкина, Головин быстро стал неформальным «арбитром» региона. Его приезд привлек интерес криминальных структур, что поставило город под прицел СМИ и преступного мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Легальный бизнес или криминальная крыша? Невидимый владелец Криминальная война Влияние Головина Роковая ошибка: похищение ребёнка Исчезла девочка Случайно поменялись курточками Убийство в квартире Вышли на след убийцы криминального авторитета



Легальный бизнес или криминальная крыша?

Невидимый владелец

Фото: iStock/nastenkapeka



Криминальная война

Влияние Головина

Роковая ошибка: похищение ребёнка

Фото: iStock/eranicle



Исчезла девочка

Фото: iStock/Alex Kochev



Случайно поменялись курточками

Фото: iStock/Paha_L



Убийство в квартире

«Мне кажется, тут что-то произошло», — сказала она им.

«Я абсолютно ничего не соображала, меня только била внутренняя дрожь. Я была в ужасе», — рассказала Татьяна.

Фото: iStock/Rawf8



Вышли на след убийцы криминального авторитета



«Он очень хорошо относился к моей семье. К моей жене, к дочке, к сыну. Бывал дома у меня неоднократно», — отзывался Григорьев о Головине.