Убивал людей, похищал детей и хранил странный снимок Аллы Пугачёвой в квартире: Шокирующие детали о телохранителе «примадонны»
В конце 1989 года Калуга неожиданно привлекла внимание криминальной хроники из-за появления Евгения Головина. Бывший телохранитель Аллы Пугачёвой и Бориса Барыкина, Головин быстро стал неформальным «арбитром» региона. Его приезд привлек интерес криминальных структур, что поставило город под прицел СМИ и преступного мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Легальный бизнес или криминальная крыша?Головин начал свою деятельность на рынке охраны, организуя склады и контролируя кафе и рынки. Время, когда государство теряло контроль, сделало такие инициативы необходимым злом. Его внушительная физическая форма и уверенность внушали доверие местным бизнесменам. Однако вскоре его «предпринимательство» начало перерастать в системный контроль — бизнесмены стали получать предложения, отказ от которых воспринимался как вызов.
Невидимый владелецК началу 90-х Головин стал не просто авторитетом, а настоящим арбитром. Он определял, кто может торговать, где открывать точки и кому разрешено работать. Местные группировки, привыкшие к «тихой» коррупции, начали ощущать угрозу со стороны нового игрока. Конфликты и столкновения интересов стали неизбежными.
Криминальная войнаСтарые структуры не собирались сдаваться без боя. Конкуренция вылилась в открытую криминальную войну с провокациями, нападениями и «разборками», в которых участвовали «постановочные» лица, подставляемые для демонстрации силы. Удары с обеих сторон были точечными и символичными — ставки повышались.
Влияние ГоловинаГоловин избегал личного участия в столкновениях, однако каждый, кто попадал под удары, знал, откуда «растут ноги». Его влияние стало тотальным — он контролировал решения по судебным вопросам, лицензиям и «разрешениям» на бизнес. Калуга оказалась в неофициальной осаде под контролем человека, который ещё недавно охранял звёзд.
Роковая ошибка: похищение ребёнкаКульминацией истории стало похищение ребёнка — акция, которая оказалась роковой. Кто-то из окружения Головина решил отказаться от молчания, и информация просочилась. Правоохранительные органы начали действовать, что стало началом конца для его криминальной империи.
Исчезла девочкаВ Калуге разразилась настоящая трагедия: в середине дня из детского сада исчезла девочка. Воспитательница, отвлекшись всего на мгновение, не смогла предотвратить похищение. Похититель, завладев доверием маленькой Маши, увел её в неизвестном направлении. Милиция немедленно начала поиски, единственной зацепкой стал любимый медведь девочки, выброшенный в мусорное ведро. Родители впали в отчаяние, осознавая, что похитители, скорее всего, потребуют выкуп, который они не смогут заплатить.
Неожиданно ситуация приняла драматический поворот: похититель был найден мёртвым, а Машу удалось спасти. Как выяснилось позже, она вовсе не была целью Сергея Сергунова — он просто выбрал «не того» ребёнка.
Это происшествие стало ключом к раскрытию личности Евгения Головина, известного как «хозяин Калуги». Сергунов, похититель Маши, был уважаемым человеком в криминальных кругах, и его смерть запустила цепь событий, ведущих к самому влиятельному авторитету города. Если бы не этот инцидент с девочкой, Головин мог бы остаться в тени навсегда.
Случайно поменялись курточкамиЖертвой Сергунова должна была стать Даша Григорьева — дочь Егора Григорьева, который в конце 80-х годов организовал кооператив и успешно торговал грибами. Успехи бизнесмена привлекли не только радость его семьи, но и внимание криминальных авторитетов Калуги, в частности, Сергея Сергунова.
Поздним вечером Сергунов пришёл к Григорьеву с компанией. Преступники без приглашения вошли на кухню и лаконично изложили свои требования: либо Григорьев заплатит деньги, либо его семье грозит беда. Чтобы подкрепить свои слова, Сергунов достал нож и приставил его к лицу жены Григорьева. На тот момент обошлось без насилия, но намерения преступника были серьёзными.
Григорьев не смог выполнить требования по оплате. Сергунов решил наказать его за это, планируя похитить дочь бизнесмена, потребовать выкуп и после получения денег убить девочку. Однако он похитил не ту девочку — благодаря тому, что Маша и Даша случайно поменялись курточками. Бирка на одежде сбила Сергунова с толку. Тем не менее, за своё преступление он всё равно понёс ответственность.
Убийство в квартиреИстория состоит из двух частей. Первая — похищение Маши. Вторая — вызов милиции в одну из квартир Калуги. Молодая девушка, встревоженная и испуганная, встретила правоохранителей.
«Мне кажется, тут что-то произошло», — сказала она им.
Девушка уехала на несколько недель в санаторий, оставив ключи от квартиры своей подруге Татьяне. Когда она вернулась, заметила, что ковер испачкан. Правоохранители быстро установили, что это не просто пятна, а замытые следы крови. Экспертиза подтвердила их подозрения: кровь принадлежит человеку. Татьяну нашли быстро. Девушка призналась, что именно она затирала ковёр в квартире подруги.
«Я абсолютно ничего не соображала, меня только била внутренняя дрожь. Я была в ужасе», — рассказала Татьяна.
Стало известно, что Татьяна, оставшись одна в квартире подруги, пригласила своего женатого любовника. Однако он неожиданно прогнал её, что вызвало у неё слёзы и беспокойство. На следующее утро, вернувшись, она обнаружила, что пол залит кровью. Сыщики быстро отвергли версию драки, так как такая кровопотеря была бы смертельной. Татьяна вспомнила, что на следующий день любовник пришёл с сильно порезанной рукой, что наводило на мысль о его причастности к убийству. Вопрос оставался один: где он сейчас?
Вышли на след убийцы криминального авторитетаТатьяна, оказавшаяся в шокирующем положении, не могла поверить в то, что её любовник, Евгений Головин, может быть замешан в преступлении. Она всегда считала его добрым и порядочным человеком.
Когда оперативники прибыли по адресу Головина, их встретила его жена, которая призналась, что давно не видела супруга. Начался обыск, в ходе которого следователи сделали несколько примечательных находок. Одной из них стал портрет Аллы Пугачёвой, не просто фото из журнала, а тщательно оформленный снимок в тяжёлой рамке. Однако то, что привлекло внимание оперативников, был странный гвоздь, которым картина была прибита к стене — он напоминал кнопку. Один из сотрудников, проявив смекалку, нажал на неё.
В этот момент из шкафа раздался шум, и за задней стенкой обнаружилась ниша, полная наличных. Но не только деньги заинтересовали следователей. В шкафу они наткнулись на список имен местных криминальных авторитетов, среди которых фигурировала фамилия Сергея Сергунова — перечёркнутая. Эта находка стала ключом к разгадке: правоохранители поняли, что только что вышли на след убийцы. Вскоре всплыла ещё одна важная деталь — Головин был другом детства Егора Григорьева.
«Он очень хорошо относился к моей семье. К моей жене, к дочке, к сыну. Бывал дома у меня неоднократно», — отзывался Григорьев о Головине.
Когда Григорьев попал под прицел Сергуна, Головин не мог позволить себе оставить друга в беде.