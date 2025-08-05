Гуцул получила 7 лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании партии «Шор»
Столичный суд сектора Буюканы вынес приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул, назначив ей 7 лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии «Шор».
Как чообщает TV8, прокуратура запрашивала 9 лет тюремного заключения в учреждении полузакрытого типа. Гуцул продолжает настаивать на своей невиновности и считает, что дело имеет политическую подоплеку. Также была осуждена экс-секретарь неконституционной партии «Шор» Светлана Попан, которой назначили 6 лет тюремного заключения. Она также не признала свою вину. У здания суда собрались ее сторонники и активисты, связанные с беглым олигархом Иланом Шором. Суд был окружен карабинерами.
Светлана Попан первой прибыла в суд и отказалась отвечать на вопросы журналистов. Позже пришла Евгения Гуцул с мужем и маленьким сыном. На вопрос о том, почему она привела ребенка на заседание, Гуцул ответила, что «семья всегда должна быть рядом». Она выразила надежду на «справедливое решение» и оправдательный приговор.
Евгения Гуцул является фигуранткой двух уголовных дел: одно касается получения средств для незаконного финансирования партии «Шор», а другое — нарушений в управлении избирательными фондами во время выборов башкана в 2023 году. Следствие утверждает, что она получила более 42 миллионов леев от преступной группы для финансирования партии и участвовала в перевозке наличных денег в Молдову. Во втором деле ее обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании на сумму 370 тысяч леев.
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