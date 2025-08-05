Гуцул получила 7 лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании партии «Шор»

05 августа 2025, 12:30

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Родион Прока)

Столичный суд сектора Буюканы вынес приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул, назначив ей 7 лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии «Шор».