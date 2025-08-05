Финансирование теракта в «Крокусе» осуществляли организаторы из Екатеринбурга
Денежные операции, связанные с финансированием теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», проводились организаторами в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание URA.ru.
Следственные органы сообщили новые детали подготовки теракта. Так выяснилось, что один из ключевых фигурантов дела – Шахромджан Гадоев – перевёз из Дагестана в Московскую область вооружение: три автомата Калашникова, пистолет Макарова и более 1300 патронов, которые были спрятаны в тайнике автомобиля.
Деньги на покупку оружия, а именно 350 тысяч рублей, Гадоеву перевёл другой фигурант дела Хусейн Хамидов*.
Также в числе организаторов называются Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Муродали Рачабализода*.
Расследование дела, следователи устанавливают все обстоятельства подготовки и финансирования преступления.
*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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