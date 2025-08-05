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Российских пассажиров не пустили на рейс до Анкары из-за болезни пилота

Фото: iStock/Chalabala

В международном аэропорту Внуково отменили рейс компании AJet в Анкару после того, как пилот почувствовал себя плохо перед вылетом. В результате десятки россиян, собравшихся в Турцию, остались без отпуска, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».



Известно, что пассажирам сообщили о переносе вылета, однако альтернативного рейса предложено не было. Некоторые туристы выражали недовольство, а их эмоциональные реакции попали на видео.



Сейчас вылет предварительно назначен на 15:30, но пассажиры не знают, состоится ли он. Люди ожидают хоть какой-то информации о рейсе.

Анастасия Чубина

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