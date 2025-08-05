Российских пассажиров не пустили на рейс до Анкары из-за болезни пилота

05 августа 2025, 12:03

Фото: iStock/Chalabala

В международном аэропорту Внуково отменили рейс компании AJet в Анкару после того, как пилот почувствовал себя плохо перед вылетом. В результате десятки россиян, собравшихся в Турцию, остались без отпуска, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».