Российских пассажиров не пустили на рейс до Анкары из-за болезни пилота
В международном аэропорту Внуково отменили рейс компании AJet в Анкару после того, как пилот почувствовал себя плохо перед вылетом. В результате десятки россиян, собравшихся в Турцию, остались без отпуска, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Известно, что пассажирам сообщили о переносе вылета, однако альтернативного рейса предложено не было. Некоторые туристы выражали недовольство, а их эмоциональные реакции попали на видео.
Сейчас вылет предварительно назначен на 15:30, но пассажиры не знают, состоится ли он. Люди ожидают хоть какой-то информации о рейсе.
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