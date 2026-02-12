«Убивали несколько, а сидит один»: тайна мучительной смерти молодой россиянки. Какие нестыковки в деле нашел её отец и где виновники?
10 августа 2015 года в поселке Рабочий нашли тело 23-летней Александры Бондаренко — с перерезанным горлом и следами жестокого насилия. В ту ночь она отдыхала с друзьями, а наутро ее жизнь оборвалась. Виновным признали лишь Кирилла Кротова, но экспертиза показала на теле жертвы следы ДНК четырех мужчин. Родители девушки до сих пор расследуют тайну ее убийства, считая, что настоящие преступники не были наказаны, а в тюрьме сидит невиновный. О всех странностях в уголовном деле расскажет «Радио 1».
ДНК на теле и обыск через 4,5 года: вопросы к Владимиру БукинуОдна из ДНК на теле убитой принадлежала Владимиру Букину — мужчина так и не оказался за решеткой. Сам он утверждал, что познакомился с Александрой на той вечеринке, а интимная связь произошла по обоюдному согласию. Однако отец погибшей Дмитрий Максимов указал на странную деталь: обыск у Букина провели только через четыре с половиной года после убийства — прямо перед передачей дела в суд. В 2015-м никаких оперативных мероприятий в отношении него не проводилось.
В ноябре 2025 года Владимир Букин попал под электричку и погиб. По словам очевидцев, ему помогли — в тот момент парень шел вместе с девушкой, и та толкнула его на рельсы.
Отомстила сопернице: версия о ревности бывшей девушки БукинаБывший оперативный сотрудник Богдан Масленников, участвовавший в расследовании, выдвинул версию о ревности. По его словам, к преступлению могла быть причастна Дарья Гаджиева — бывшая девушка Владимира Букина.
«Он говорит, что акт был по обоюдному согласию, в чем я глубоко сомневаюсь. Александра могла сопротивляться и оставить какие-то следы. Увидев их, Дарья могла расправиться с ней как с соперницей», — предположил Масленников.Фамилия Гаджиевых в этом районе известная. Дядя Дарьи — бывший депутат, обладавший серьезным влиянием. Сама девушка скрывается. Съемочная группа программы «Малахов» нашла ее мать, но женщина из приоткрытой двери заявила, что не имеет никакого отношения к дочери.
Написали фамилию с ошибкой и отпустили: упоминание Артема ДобрыдинаНакануне убийства у Александры произошел конфликт с Артемом Добрыдиным, но парня быстро признали невиновным и отпустили без проведения экспертизы. Его отец — бывший сотрудник силовых структур. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист и правозащитник Ева Меркачева также обратила внимание на странности допроса:
«Следователь даже неправильно написала его фамилию. В итоге к нему никаких замечаний нет. Он аккуратно уходил от вопросов, говорил, что просто был контакт, вернулся домой, больше ничего не помнит», — отметила Меркачева.В 2021 году Добрыдина осудили за распространение наркотиков в особо крупном размере. В начале 2026-го он пропал без вести, а позже погиб при странных обстоятельствах. Фигурантами уголовных дел также неоднократно становились родственники парня.
Посадили невиновного: отчим об алиби Кирилла КротоваЕдинственный, кто понес наказание за убийство Александры, — Кирилл Кротов. Молодой человек получил 17 лет колонии. Однако его отчим Михаил Воронов настаивает: в ночь трагедии у пасынка было алиби. По его словам, они до утра собирали мебель на заказ.
Сам Кирилл вину не признает. По его словам, интимная связь с Александрой у него действительно была, но он ее не убивал. Кротов изначально оказался в СИЗО за кражу автомобиля, и лишь спустя время ему предъявили обвинение в убийстве.
Нестыковки в деле: собственное расследование отца АлександрыДмитрий Максимов уже десять лет ведет собственное расследование. Он изучил каждую страницу материалов уголовного дела и уверен: они содержат множество нестыковок.
«Мою дочь однозначно убивала группа людей. Согласно экспертизе ДНК, это три и более лиц мужского пола. Почему сидит тогда один Кротов?» — не понимает Максимов.Он показывает две экспертизы ДНК: одна из материалов уголовного дела, вторую родственникам предоставили полтора года назад.
«Они между собой отличаются. Вначале я обратил внимание, что с экспертиз пропали печати. Четко видно подделанные подписи эксперта. Здесь образцы ДНК, доказательства, по которым осудили Кротова, и доказательства участия того же Букина. Но данные в этих таблицах отличаются. Это явный подлог: курсив разный, в расшифровке ДНК то пять чисел, то шесть. Я полностью уверен, что Кирилл Кротов невиновен», — объяснил отец убитой, также упомянув пропавшие вещдоки.У Александры остался сын Максим. Сейчас ему 15 лет, он живет с бабушкой и дедушкой. Правду о матери ему открыли только спустя пять лет после трагедии. В будущем юноша мечтает стать юристом, чтобы добиваться справедливости.