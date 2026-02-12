12 февраля 2026, 14:36

10 августа 2015 года в поселке Рабочий нашли тело 23-летней Александры Бондаренко — с перерезанным горлом и следами жестокого насилия. В ту ночь она отдыхала с друзьями, а наутро ее жизнь оборвалась. Виновным признали лишь Кирилла Кротова, но экспертиза показала на теле жертвы следы ДНК четырех мужчин. Родители девушки до сих пор расследуют тайну ее убийства, считая, что настоящие преступники не были наказаны, а в тюрьме сидит невиновный. О всех странностях в уголовном деле расскажет «Радио 1».





ДНК на теле и обыск через 4,5 года: вопросы к Владимиру Букину

Отомстила сопернице: версия о ревности бывшей девушки Букина

«Он говорит, что акт был по обоюдному согласию, в чем я глубоко сомневаюсь. Александра могла сопротивляться и оставить какие-то следы. Увидев их, Дарья могла расправиться с ней как с соперницей», — предположил Масленников.

Написали фамилию с ошибкой и отпустили: упоминание Артема Добрыдина

«Следователь даже неправильно написала его фамилию. В итоге к нему никаких замечаний нет. Он аккуратно уходил от вопросов, говорил, что просто был контакт, вернулся домой, больше ничего не помнит», — отметила Меркачева.

Посадили невиновного: отчим об алиби Кирилла Кротова



Нестыковки в деле: собственное расследование отца Александры

«Мою дочь однозначно убивала группа людей. Согласно экспертизе ДНК, это три и более лиц мужского пола. Почему сидит тогда один Кротов?» — не понимает Максимов.

«Они между собой отличаются. Вначале я обратил внимание, что с экспертиз пропали печати. Четко видно подделанные подписи эксперта. Здесь образцы ДНК, доказательства, по которым осудили Кротова, и доказательства участия того же Букина. Но данные в этих таблицах отличаются. Это явный подлог: курсив разный, в расшифровке ДНК то пять чисел, то шесть. Я полностью уверен, что Кирилл Кротов невиновен», — объяснил отец убитой, также упомянув пропавшие вещдоки.