«Застолье с дядей»: Пьяный школьник сломал рёбра женщине и угнал её автомобиль

12 февраля 2026, 13:32

В Удмуртии 16-летний подросток избил родственницу и угнал её автомобиль

Фото: Istock/jes2ufoto

В Дебесском районе Удмуртской Республики 16-летний подросток после ссоры избил родственницу и угнал семейный автомобиль. Как сообщает «МВД Медиа», потерпевшая незамедлительно обратилась с заявлением в полицию.