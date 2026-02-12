«Застолье с дядей»: Пьяный школьник сломал рёбра женщине и угнал её автомобиль
В Дебесском районе Удмуртской Республики 16-летний подросток после ссоры избил родственницу и угнал семейный автомобиль. Как сообщает «МВД Медиа», потерпевшая незамедлительно обратилась с заявлением в полицию.
По словам женщины, племянник распивал спиртное вместе с её мужем. После застолья они вернулись домой. Во дворе между подростком и родственницей вспыхнул конфликт. В ходе ссоры несовершеннолетний несколько раз ударил тётю, сломал ей рёбра, после чего сел за руль Chevrolet и уехал.
В отношении подростка следователи возбудили уголовные дела по статьям об угоне и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Кроме того, инспекторы составили на него протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав. Дядю школьника привлекли к ответственности за вовлечение подростка в употребление алкоголя.
