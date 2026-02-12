Двух малолетних сестер насиловал отец, дед и братья на протяжении нескольких лет
Шестерых членов одной семьи в Великобритании признали виновными в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками. Об этом сообщает People.
По версии следствия, преступления в течение длительного времени совершали 43‑летний отец, 70‑летний дед, двое братьев — 24 и 21 года, а также дядя и мать пострадавших. На момент эпизодов одной из девочек не было 16 лет, второй — ещё не исполнилось 13.
Расследование началось в январе 2025 года после того, как старшая сестра рассказала о происходящем школьному учителю. Она описала случаи изнасилований и тяжёлых сексуальных домогательств со стороны отца, деда и братьев. Позже о насилии, пренебрежении и жестоком обращении заявила и младшая сестра.
После того как информация стала известной, родственники пытались заставить девочек отказаться от показаний, но добиться этого не смогли. В полиции подчеркнули, что обвиняемые злоупотребляли доверием жертв, а дом, который должен был быть безопасным местом, стал источником постоянного страха.
В сентябре 2025 года суд признал фигурантов виновными по 39 эпизодам. Отца приговорили к 28 годам лишения свободы, деда — к девяти годам. Младший брат получил 9,5 года, старшему добавили 3,5 года к уже отбываемому сроку. Мать осудили на 10,5 года за жестокое обращение, незаконное лишение свободы и воспрепятствование правосудию. Дядя получил три года тюрьмы за попытку помешать расследованию.
