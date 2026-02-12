Двух малолетних сестер насиловал отец, дед и братья на протяжении нескольких лет

12 февраля 2026, 12:13

People: Отец, дед и братья годами насиловали 16 и 13-летнюю сестер в Британии

Фото: istockphoto/dominikherz

Шестерых членов одной семьи в Великобритании признали виновными в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками. Об этом сообщает People.