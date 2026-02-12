Задержали одногруппника устроившего стрельбу в Анапе студента — видео
Видео: пресс-служба СК по Краснодарскому краю
В Краснодарском крае задержали одногруппника студента, устроившего стрельбу у техникума в Анапе. Об этом сообщили в СК.
По версии следствия, его подозревают в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство. Кроме того, возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, чьим оружием, как утверждается, завладел студент.
Стрельба произошла возле Анапского индустриального техникума на улице Промышленной. В результате погиб охранник, еще два человека получили ранения. У нападавшего обнаружили разгрузку с патронами.
Сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого — молодого человека 2008 года рождения.
Читайте также: