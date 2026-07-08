Участковый влез в долги из-за казино и пошел на двойное убийство: ради 7 миллионов он расправился с пожилой парой. Шокирующие детали дела
28 октября 2023 года в Екатеринбурге, в квартире на улице Новгородцевой, нашли тела 85-летних супругов. Тревогу первыми забили родственники. Петр Ильвуткин и его жена Валентина несколько дней не отвечали на звонки и не выходили на связь. Близкие пытались дозвониться до них, однако безрезультатно. Тогда родные решили попасть в квартиру сами. Дверь оказалась заперта, а ключей у семьи не нашлось, поэтому замок пришлось вскрыть. О том, что произошло, подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Соседи рассказали о последних днях убитыхПо словам соседей и родственников, супруги Ильвуткины вели скромный образ жизни, не злоупотребляли алкоголем. Соседка Анна Астафьева вспоминала, что у семьи была тяжелая судьба: их единственная дочь Людмила погибла при пожаре, а внук Александр умер около 15 лет назад. Родные считают, что трагедия произошла после 20 октября, когда соседям в последний раз удалось увидеть Валентину и ее мужа во время прогулки. После этого супруги исчезли. По мнению близких, их тела могли пролежать в квартире около недели. При этом в комнатах сохранялся порядок, а кровать оставалась заправленной.
Поиски начались уже 21 октября. Однако связаться с супругами не удавалось, поскольку телефон был выключен. Среди недели младшая сестра Валентины Любовь Павлова пыталась попасть в квартиру, но не смогла этого сделать из-за отсутствия ключа от новой общей двери на этаже. Когда родственникам все же удалось войти в квартиру, они сразу обнаружили тело Петра. Дальше проходить они не стали и немедленно вызвали полицию, поскольку сразу поняли, что речь идет об убийстве.
Нашли мертвым участковогоВ тот же день, 28 октября, в Екатеринбурге нашли еще одного погибшего. В многоэтажном доме в Базовом переулке обнаружили тело 35-летнего участкового Рудольфа Габтрахманова. Он работал на территории, где ранее убили пожилых супругов. Незадолго до смерти Габтрахманов обходил квартиры в доме №25/2 на улице Новгородцевой. Он беседовал с жильцами в рамках расследования расправы над пенсионерами. После опроса полицейский попросился уйти пораньше, чтобы забрать детей от тестя, и поехал на Базовый переулок. Позже именно там нашли его тело.
У Рудольфа Габтрахманова остались жена и двое несовершеннолетних детей. Смерть участкового сразу вызвала много вопросов. Одни предполагали самоубийство. Другие не исключали, что к его гибели причастны люди, связанные с убийством пожилой пары.
Следствие заподозрило участкового после убийстваСледственный комитет сразу возбудил дело по статье об убийстве двух человек. Во время оперативных мероприятий следователи обратили особое внимание на участкового Рудольфа Габтрахманова. Слишком много странных совпадений говорило не в его пользу. Первое, что вызвало вопросы, — его осведомленность. Родственницу погибших удивило, что полицейский знал слишком многое.
«Ему поручили осмотреть квартиру и составить протокол. Он прошел по комнатам и сразу сказал, что пропали золото и семь миллионов. Я тогда удивилась: откуда ему известно про деньги? В квартире ведь не оказалось следов разбоя», — вспоминала Любовь Павлова.
И правда, откуда участковый мог знать о тайнике? Соседка Анна Астафьева рассказывала: незадолго до трагедии супруги получили от государства компенсацию за снесенный дом в микрорайоне ВИЗ. Валентина этого не скрывала и прямо говорила, что хранит дома больше семи миллионов рублей. Петр Ильвуткин резко возражал против такого решения. Он хотел отнести всю сумму в банк, но женщина настояла: деньги должны лежать дома, «под матрасом». Споры из-за сбережений заходили далеко. Пенсионерка даже жаловалась на мужа в полицию. Во время этих разбирательств Габтрахманов и узнал о крупной сумме.
Азарт, долги и тайна сообщникаПосле трагедии сослуживцы Рудольфа Габтрахманова начали вспоминать его привычки и образ жизни. Внешне он казался примерным семьянином и отцом двоих детей. Однако за этим образом скрывалась опасная зависимость от азартных игр. По словам знакомых, участковый мог спустить за вечер всю зарплату и накопил долги.
Собеседник из силовых структур, попросивший не называть его имени, предположил, как полицейский мог готовить преступление. По его версии, Габтрахманов легко входил в доверие к пожилым людям. Он постоянно работал с населением, поэтому жители охотно пускали его в дом и делились личными подробностями. Одинокие пенсионеры нередко воспринимали участкового почти как близкого человека, а форма лишь усиливала это доверие.
Следствие рассматривало и версию о сообщнике. В поле зрения попал дальний родственник Габтрахманова с судимостью. По одной из версий, майор мог договориться с ним и рассчитывал организовать кражу чужими руками. Но ситуация, вероятно, вышла из-под контроля. В материалах расследования упоминали еще одного человека — сожителя сестры жены Габтрахманова. Силовики собирались его опросить, однако в день убийства участкового он не вернулся с работы. С тех пор его местонахождение установить не удалось.
Оперативники допускали, что Габтрахманов сообщил родственнику о крупных сбережениях пенсионеров, но не ожидал жестокой расправы. Следствие не исключало, что после убийства между возможными подельниками вспыхнул конфликт. Именно он, по одной из версий, и привел к смерти самого майора. Позже следователи пришли к другому выводу: Габтрахманов покончил с собой.
Следствие назвало возможный мотив участковогоИсточник, знакомый с расследованием, сообщил, что полицейский мог заранее подготовить пачку сувенирных купюр и прийти с ней к пожилой паре. По этой версии, участковый знал, что супруги хранили дома крупную сумму наличных. Он собирался незаметно заменить настоящие деньги на купюры из «банка приколов». Замысел сорвался во время визита. Валентина заметила подмену, после чего началась ссора. В разгар конфликта Габтрахманов схватил нож и убил хозяйку квартиры. Затем, как считают следователи, он напал и на ее мужа. После этого ситуация вышла из-под контроля и стала развиваться на фоне паники.
Ключевую улику криминалисты обнаружили не сразу. Во время экспертизы они нашли на месте преступления кровь предполагаемого убийцы. По словам источника, участковый мог порезать руку, когда наносил удары. Кровь он, предположительно, вытер салфеткой и выбросил ее в подъезде, когда уходил из дома. Позже полицейский участвовал в поквартирном обходе после обнаружения тел и некоторое время оставался рядом с местом преступления. Там он, по версии собеседника, узнал, что эксперты нашли салфетку и получили ДНК вероятного преступника. После этого он понял, что следствие сможет установить его причастность.
Этим дело не ограничилось. На полу в квартире криминалисты заметили след от обуви участкового. Во время обыска у него дома следователи нашли носок пенсионерки. Предположительно, им он вытирал раненую руку. Отпечатков пальцев в квартире эксперты не нашли. ДНК сотрудников полиции в общей базе не хранится. Подозрения в отношении участкового усилились после его самоубийства.
Деньги разделили между наследницамиОкончательную точку в уголовном деле поставили в апреле 2024 года. Тогда следователи вскрыли квартиру убитых, чтобы завершить процессуальные действия. Родственникам погибших показали доказательства причастности Рудольфа Габтрахманова. По их словам, у него накопилось пять кредитов и долги перед казино. Часть обязательств он успел погасить. Все расходы легли на него, но семья погибших не получила никакой компенсации. Извинений от его родственников они не дождались. Взыскать деньги с них семья не смогла. Незадолго до смерти Габтрахманов оформил развод с женой.
При этом вопрос с наследством для семьи Ильвуткиных решился в их пользу. Суд постановил разделить найденные деньги, исчезнувшие после преступления, поровну между сестрой Валентины и двумя ее племянницами. Каждая наследница получила по 2 438 533 рубля.