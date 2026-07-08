08 июля 2026, 03:16

Фото: iStock/zoka74

28 октября 2023 года в Екатеринбурге, в квартире на улице Новгородцевой, нашли тела 85-летних супругов. Тревогу первыми забили родственники. Петр Ильвуткин и его жена Валентина несколько дней не отвечали на звонки и не выходили на связь. Близкие пытались дозвониться до них, однако безрезультатно. Тогда родные решили попасть в квартиру сами. Дверь оказалась заперта, а ключей у семьи не нашлось, поэтому замок пришлось вскрыть. О том, что произошло, подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Соседи рассказали о последних днях убитых Нашли мертвым участкового Следствие заподозрило участкового после убийства Азарт, долги и тайна сообщника Следствие назвало возможный мотив участкового Деньги разделили между наследницами

Соседи рассказали о последних днях убитых

Нашли мертвым участкового

Фото: iStock/eugenekeebler

Следствие заподозрило участкового после убийства

«Ему поручили осмотреть квартиру и составить протокол. Он прошел по комнатам и сразу сказал, что пропали золото и семь миллионов. Я тогда удивилась: откуда ему известно про деньги? В квартире ведь не оказалось следов разбоя», — вспоминала Любовь Павлова.

Азарт, долги и тайна сообщника

Фото: iStock/Anton Skripachev

Следствие назвало возможный мотив участкового

Фото: iStock/Alsu Faskhieva

Деньги разделили между наследницами